La météo a fait du tort aux récoltes chez les céréaliers de Limagrain

La mauvaise météo de l'été n'a pas fait du tort qu'au tourisme et aux vacancier : les quelques 1200 céréaliers adhérents à la coopérative Limagrain font le bilan de récoltes en baisse, en rendement et en qualité.

Pierre-Antoine Rigaud est céréalier à Ennezat, Maringues et Limons et administrateur chez Limagrain.

Première conséquence de cet été particulièrement humide : la difficulté à lancer les récoltes. "On a pris dix jours de retard dès le début", raconte Pierre-Antoine Rigaud, céréalier à Ennezat, Maringues et Limons et administrateur chez Limagrain. La pluie rendant l'accès difficile aux champs, "la récolte s'est éternisée, avec peut-être encore quelques parcelles à récolter début septembre".

Rendements et qualité en baisse

Concernant le blé, "on va avoir un rendement autour de 5,8 tonnes à l'hectare", détaille Pierre-Antoine Rigaud, soit en-dessous des moyennes pluriannuelles à 6 tonnes, moyennes déjà nettement inférieures à d'autres régions céréalières françaises, selon l'agriculteur.

S'ajoute à cela, l'impact de l'eau sur la qualité du blé. "_Au niveau des métiers du grain, ils vont devoir homogénéiser des lots pour faire du blé de meilleure qualité, trier un peu plus, et il manquera forcément un peu de quantité de blé pour la filièr_e."

Une pénurie mondiale ?

Avec la mauvaise météo, ces mauvais rendements, les stocks chez les grands exportateurs s'annoncent bas, faisant grimper les prix. Fin août le cours du blé flirtait avec les 250 euros la tonne, des niveaux plus connus depuis huit ans.

Une situation pas forcément confortable pour les quelques 1200 céréaliers répartis entre Limagne et Val d'Allier et adhérents de la coopérative Limagrain, puisqu'environ la moitié de leurs volumes de blé alimente la filière intégrée des pains Jacquet.

"Le cours du blé monte, c'est bien pour les exploitations", concède Pierre-Antoine Rigaud, "mais il faut aussi arriver à vendre nos blés à des prix corrects pour les industriels, les meuniers. Toute la chaîne est impactée, jusqu'après pour faire du pain de mie Jacquet et arriver aussi à revendre le pain de mie à la grande distribution à un prix correct."

à lire aussi Savoie : Alpina inquiet face à une pénurie mondiale de blé dur

Outre le blé et le maïs, les céréaliers de Limagne comptaient jusque là sur la betterave, culture abandonnée avec la fermeture de la sucrerie de Bourdon. Parmi les alternatives, Limagrain tente, depuis deux ans, de lancer une filière légumineuse, pour l'instant sans trop de succès.