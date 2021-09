La météo difficile de 2021 a touché les récoltes en Normandie

L'année 2021 et ses aléas climatiques a eu des conséquences sur les récoltes en Normandie. Gilles Lievens, président de la chambre d'agriculture de l'Eure, a notamment évoqué le blé ce jeudi sur France Bleu Normandie: "Les quantités ne sont pas au rendez-vous et les qualités un peu disparates. Il va falloir que l'on trie tout ça pour arriver à faire de belles farines et manger de belles baguettes". Sur le colza et l'orge: "Le colza était en végétation, plutôt plutôt en situation délicate, mais il s'est bien refait et heureusement, c'est plutôt l'agréable surprise. Par contre, c'est vrai que sur les protéagineux, par exemple, les pluies ont vraiment impacté les rendements et la souveraineté protéique qu'on défend est mis à mal par la météo."

Concernant la betterave dont la récolte débutera la semaine prochaine: "On a une récolte qui va revenir enfin à un niveau correct puisque l'année dernière a été très impactée par la jaunisse avec les pucerons. Et donc hormis cette catastrophe de l'année dernière on revient sur des niveaux du niveau habituels ".

Les arboriculteurs normands ont aussi subi lourdement le gel tardif du printemps:" Il y a des variétés qui n'ont quasiment aucune pomme sur les arbres. C'est un manque à gagner évident ".

A l'occasion du salon de l'agriculture de Rennes, le Space, les agriculteurs et industriels ont demandé ce mercredi que le prix de l'alimentation augmente afin d'absorber l'inflation qu'ils subissent eux-mêmes, notamment pour nourrir les animaux: "Évidemment, il y a un partage de la valeur ajoutée. On a un métier qui dépend de la météo, donc des rendements qui sont qui sont parfois variables. Et donc, les agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement " conclue Gilles Lievens.