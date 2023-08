La météo maussade plombe les ventes de melons dans le Poitou

Les producteurs de melons du Poitou souffrent, depuis fin juillet, d'une météo fraîche et pluvieuse. Résultat, la chute de la consommation de cette cucurbitacée impacte les revenus des agriculteurs de la Vienne. Département parmi les premiers producteurs de France. Heureusement, le soleil et la chaleur sont de nouveau au rendez-vous depuis ce samedi 5 août. Dans le Nord Vienne, les professionnels rencontrés constatent de nouveau un engouement pour ces produits d'été. Exemple avec Frédéric Tassin, installé à Monts-sur-Guesnes :" Malheureusement le melon, comme la tomate, était boudé par les consommateurs, pas moyen de vendre chez les grossistes, dans les grandes surfaces, on vend plus des produits d'automne que d'été. En plus on a baissé les prix pour essayer de tirer la consommation. On vend des produits en dessous du coût de production."

Les températures de ces derniers jours en dessous de 10 degrés

Aujourd'hui, il faut compter entre 1euro et 1,20 euro selon le calibre, ces derniers jours, on les vendait à moins de 80 centimes. Christian Rondeleux, producteur à Maulay indique que la qualité des melons n'est pas impactée et explique :" On a eu quelques taches de pourriture à cause de l'humidité ambiante, il faut contrôler les maladies, notamment avec les températures de ces derniers jours en dessous de 10 degrés."