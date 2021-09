VIDEO : La météo perturbe les héliportages de retour d'estives

L'Institution Patrimoniale du Haut-Béarn effectue en cette fin septembre des rotations pour redescendre par les airs le matériel lourd des cabanes d'estives. Mais quand la météo s'en mêle et que l'hélicoptère ne peut pas décoller, c'est toute une organisation qui tombe à l'eau.

Les bergers quittent en ce moment leur cabane d'estive. Comme chaque année l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn leur permet de redescendre par hélicoptère du matériel et des fromages. Sur les vallées d'Aspe et d'Ossau, 70 cabanes ne sont accessibles qu'à pied. Pour les charges lourdes, l'hélicoptère est donc le seul moyen.

En ce mois de septembre, il doit réaliser pas loin de 300 rotations. C'est ainsi 1000 tonnes de matériel en tous genre qui est redescendu dans le bas de la vallée. La venue de l'hélicoptère en montagne profite aussi aux communes et aux AAPPMA (les associations de pécheurs).

L'hélicoptère, cloué au sol par le mauvais temps

Sauf que parfois la météo bouscule l'organisation bien huilée de l'IPHB. Son directeur, Didier Hervé explique que "cette année, il n'y pas eu une seule journée d'héliportage qui n'ait pas été perturbée par le mauvais temps".

Ce jeudi matin, ils sont une vingtaine à attendre l'hélicoptère sur la "DZ" de Fabrèges. Le ciel est couvert. Les prévisions de Météo France, peu réjouissantes. Chacun espère pourtant que les 55 rotations prévues dans la journée pourront se faire. Après trois heures à scruter le ciel, la mauvaise nouvelle tombe. Le pilote ne peut pas faire voler son appareil. Sur l'aéroport de Pau Uzein, tout est bouché et plus bas à Laruns, il tombe des cordes.

Chaque année, l'IPHB a un budget de 50 000 € pour l'héliportage. 80 % sont financés par des subventions de l'Union Européenne pour moitié et le reste par la Région et le Département. Les bergers financent 20%. Grace à la mutualisation des frais de mise en place et des rotations un berger ne payera au final qu'une cinquantaine d'euros pour 800 kilos de charge.