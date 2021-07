La métropole d'Orléans veut créer 2 nouvelles "zones agricoles protégées"

La métropole d'Orléans lance la procédure pour créer 2 nouvelles zones agricoles protégées : 800 hectares, qui s'ajouteraient aux 1 200 hectares existants. Avec le but de préserver des terres pour l'activité agricole et l'espoir d'attirer de nouveaux exploitants.

Agriculteur en milieu urbain, c'est un métier d'avenir ! La métropole d'Orléans va créer 2 nouvelles ZAP, comprenez des "zones agricoles protégées". Ce sont des territoires à vocation uniquement agricole. Objectif : préserver les terres des pressions foncières et développer les circuits courts.

800 hectares concernés à l'Est d'Orléans

La première zone agricole protégée dans la métropole date de 2013 - c'était à l'initiative de Chécy. Depuis, Olivet, Saran et St Hilaire St Mesmin ont rejoint ce modèle. Cette fois-ci, 2 nouveaux secteurs sont envisagés : l'un du côté de St Jean-de-Braye et de Semoy, l'autre du côté de Bou et de Combleux - soit un total de 800 hectares qui s'ajouteraient aux 1 400 hectares déjà classés en ZAP.

La ZAP est créée par arrêté préfectoral, elle est donc en quelque sorte gravée dans le marbre, au contraire du plan local d'urbanisme qui peut évoluer au gré des révisions et des alternances politiques. C'est ce qui rend cet outil particulièrement efficace : "C'est une formule qui fonctionne, explique Laurent Baude, vice-président d'Orléans métropole en charge de l'agriculture. Cela permet en fait de répondre à un double enjeu : le premier, c'est de préserver de l'espace agricole pour éviter une urbanisation croissante et tentaculaire ; le second enjeu, c'est de donner des garanties aux futurs exploitants, car quand un exploitant s'installe, il investit et il a besoin d'avoir de l'assurance que le foncier mis à sa disposition sera pérenne."

200 exploitants agricoles actuellement dans la métropole

Actuellement, on compte sur la métropole orléanaise environ 200 exploitants agricoles, essentiellement en maraichage et en horticulture. Avec ces nouvelles ZAP - dont une partie est déjà exploitée par des agriculteurs, mais le reste est à l'état de jachères, voire de friches - l'espoir est de susciter des vocations. "L'un des enseignements très forts des assises de la transition écologique que nous avons menées ces 6 derniers mois, relève Christophe Chaillou, le président d'Orléans métropole, c'est qu'on sent qu'il y a, chez bon nombre de citoyens, la volonté très forte que la métropole s'empare pleinement du sujet de l'alimentation, des circuits courts, notamment pour nos cantines."

La semaine dernière, les élus du conseil métropolitain ont officiellement lancé la procédure pour la création de ces 2 nouvelles zones agricoles protégées : il revient à présent à la préfecture de lancer une enquête publique préalable, pour ensuite prendre un arrêté - une procédure qui devrait prendre environ 1 an.