La ministre de la mer Annick Girardin à la rencontre des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure

Étape basque pour la ministre de la mer. Annick Girardin est allée, ce vendredi 4 février, à la rencontre des marins-pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Elle a développé son plan d'action pour une pêche durable et annoncé une enveloppe de 14 millions d'euros pour la modernisation des criées.

Un tour de la criée et une rencontre d'une heure et à huis clos avec les élus et les professionnels de la filière. Annick Girardin a pris le temps ce vendredi 4 février 2022, de parler avec les pêcheurs et de présenter son "plan d'action pour une pêche durable". Un dispositif financé par l'État destiné à mieux préserver la ressource tout en améliorant les conditions de travail. La Ministre de la mer a expliqué que le plan doit permettre de mieux connaitre la ressource halieutique, mais aussi d'apporter des solutions à l'équipement des bateaux et des marins. La gouvernance de la profession est aussi à l'ordre du jour de ce plan gouvernemental.

Annick Girardin devant la pêche du jour © Radio France - Paul Nicolaï

Une enveloppe de 14 millions d'euros est débloquée afin de moderniser les criées de l'ensemble du pays. Les responsables du site de Saint-Jean-de-Luz/ Ciboure doivent faire des proposition dans les prochains mois pour bénéficier, eux aussi, de ce coup de pouce financier. Par ailleurs la ministre a expliqué que la ressource est aussi une question de préservation de la qualité des eaux, et non pas seulement de la pression exercée par les pécheurs sur la ressource.

Annick Girardin: "il est démontré que ce n'est pas la pression de pêche qui fait qu'aujourd'hui la sole est en danger" Copier

Annick Girardin à passé la matinée à Saint-Jean-de-Luz © Radio France - Paul Nicolaï