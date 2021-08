La mirabelle de Lorraine s’annonce bien calibrée et sucrée

Le cru 2021 des mirabelles de Lorraine arrive tardivement mais les fruits seront d’un bon calibre et sucrés, l’excès d’eau de ces derniers semaines a simplement décalé la récolte qui s’ouvre et qui durera jusqu’à mi-septembre. Les premiers fruits ont commencé à être cueillis avant le ramassage.

La mirabelle de Lorraine a survécu au gel printanier et à un début d’été pluvieux mais les premiers fruits ont commencé à être cueillis ce mercredi 11 août avec un constat : un bon calibre, des mirabelles sucrées et l’excès d’eau de a simplement décalé la récolte qui durera jusqu’à mi-septembre.

A Ochey, Bernard Mangin, arboriculteur qui s’est converti au bio il y a dix ans avec 30 hectares de vergers biologiques, a lancé la cueillette des fruits les plus précoces avant de poursuivre avec un ramassage mécanique la semaine prochaine.

La moitié d'une bonne année

Un verger bio avec de l’herbe haute entre les arbres et « beaucoup d'observation » et une « taille tous les deux ans » et une récolte qui va trouver preneur cette année. S’il y a dix ans, seuls les allemands achetaient de la mirabelle bio, la demande est aujourd’hui au rendez-vous pour les purées et conserves.

Le soleil, annoncé pour durer plusieurs jours rassure l’arboriculteur et maraicher meurthe-et-mosellan qui vu la pluie gâcher ses fraises et ses cerises. Si le volume de la récolte de mirabelles devrait correspondre à la moitié d’une bonne année, le fruit a un bon calibre et arrive à maturité avec du sucre et une belle couleur.

Des mirabelles d'un bon calibre. © Radio France - Thierry Colin

Pour l’arboriculteur, qui transforme une petite partie de sa production en sorbet, « la mirabelle est sensible à un excès d'eau pendant la récolte parce qu'elle peut éclater » et le soleil annoncé dans les prochains jours est bienvenu.

« Avec le soleil la mirabelle va gagner en sucre, donc elle sera plus sucrée, plus agréable à manger. La couleur a l'air de venir assez facilement avec un fruit tacheté de rouge, ça fait des mirabelles agréables à regarder » analyse le paysan qui n’a subi que des attaques de chenilles au printemps sans conséquences sur ses fruits.

La cueillette avant le ramassage mécanique. © Radio France - Thierry Colin

Perchés sur leur échelle, les premiers saisonniers, Moussa, Guillaume, Abdoulaye, apprécient leur cadre de travail : « Le fait que ce soit bio est très agréable, on est en pleine verdure, c'est une ambiance à découvrir ».

On ne on risque pas d'avoir des résidus de produits chimiques

Elodie Sauvageot , chef de projet qui encadre la récolte - et qui cherche des terres agricoles en Lorraine ou en Bourgogne pour se reconvertir dans l’arboriculture - apprécie le verger naturel et sans pesticides et notamment « se reconnecter à la nature dans un verger où, justement, on sait qu'on risque pas d'avoir des résidus de produits chimiques, c'est agréable et on ne se met pas en danger, on travaille en T-shirt et à mains nues dans les arbres. Le cadre est agréable ».

Ecoutez Bernard Mangin Copier

Une mirabelle bio qui sera vendue deux fois le prix de la conventionnelle et toute la production de l’exploitation de Ochey devrait trouver preneur cette année.

Ecoutez les saisonniers. Copier

Un arboriculteur qui fait aussi de la vente direct à 3 euros le kilo dans l’épicerie ÔMaribel au cœur du village de Ochey rythmé par le décollage des mirages de la base aérienne et les premiers kilos de mirabelles précoces partent rapidement car beaucoup de vergers familiaux ont très peu de fruits cette année dans le secteur.

Ecoutez le reportage. Copier

Les saisonniers se lèvent à 5 heures du matin. © Radio France - Thierry Colin