Les marges et l’origine des produits dans le viseur des agriculteurs toujours mobilisés en Limousin

Après l'opération escargot de la semaine dernière, les agriculteurs de la Haute-Vienne se sont à nouveau mobilisés ce mardi à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs. Cette fois, ils ont ciblé un hypermarché de Boisseuil pour vérifier les origines des viandes et sensibiliser les clients.

Limoges, France

Cette fois, pas question de bloquer l'autoroute. "On ne veut pas embêter les gens toutes les semaines" a prévenu la responsable du syndicat Jeunes Agriculteurs en Haute-Vienne. Mais ils sont quand même passés à l'action en ciblant une grande surface de Boisseuil au sud de Limoges. L'idée étant de vérifier l'origine des produits, et notamment de la viande présente dans les plats cuisinés et les conserves.

Vérification de l'origine de la viande présente dans ces conserves © Radio France - Jérôme Ostermann

Des produits vis à vis desquels il est souvent impossible de suivre selon Julien Faucher, naisseur engraisseur de bovins à Journiac :"On voit un rôti de porc cuit d'une grande marque. Il n'y a pas l'origine à part que cela vient de l'Union Européenne. Pour nous, c'est trop large. On fait de la qualité. Cela nous coûte cher. Quand on voit ce genre de produits en rayon, ça fait mal au cœur car on ne peut pas être concurrentiel."

On les presse comme des citrons les pauvres - une cliente de l'hypermarché

Les agriculteurs ont donc apposé des autocollants verts ou rouges sur les emballages, en fonction que l’origine du produit soit connue ou pas. Ils ont aussi rencontré le directeur qui les a autorisé à mener leur action. Il leur a même promis de leur donner des factures, pour qu'ils puissent comparer avec les leurs, et ainsi en déduire la part que se réserve les intermédiaires.

Les agriculteurs des JA ont salué la démarche de la marque de consommateurs "C'est qui le patron ?", plus respectueuse de leurs marges © Radio France - Jérôme Ostermann

Une démarche visiblement bien comprise par les clients de l'hypermarché comme Yves :"Ils ont raison. On nous empoisonne de tous les côtés. Et je soutiens ces gens qui se battent pour leur croûte. Le monde paysan, ce n'est pas toujours l'amour est dans le pré !" Marie Jospeh, une autre cliente, est totalement d'accord :"On les presse comme des citrons les pauvres ! Je crois que leurs problèmes viennent d'un pacte passé il y a très longtemps avec les grandes surfaces. Ils se sont bien faits avoir."

Dans l'après-midi, une délégation de 8 agriculteurs de la FDSEA et des JA a été reçue par le préfet pendant environ 1h30 ce mardi à Limoges. Le temps d'aborder, notamment, la problématique des retraites et des marges. Pour l’instant, ils n'ont pas prévu de nouvelle journée d'action.