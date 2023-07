La moisson bat son plein en Beauce, avec une vigilance particulière sur le risque incendie

Sur la route du hameau de Spuis, commune de Chaussy, on croise de nombreux tracteurs et parfois, on aperçoit la fumée d'un incendie. "On est vigilants par rapport à ça, on regarde autour de nous, s'il y a des feux. Souvent, quand il fait chaud, on va moins vite" pour que le moteur ne chauffe pas, explique Eric Delorme, patron de l'exploitation familiale de 200 hectares, sur laquelle il travaille avec son fils et un salarié. "Quand on commence les récoltes, on a un matériel de déchaumage attelé au tracteur. Un mélange de terre et de paille, qui sert de barrière coupe-feu. On passe de façon à protéger le village."

ⓘ Publicité

loading

Une vigilance constante. Sur le risque d'incendie mais aussi sur la météo. "Quand ils annoncent de l'orage, on regarde plusieurs fois par jour !" sourit Eric Delorme. La moisson est déjà bien entamée et si elle sera "10 à 20% inférieure" à celle de l'année précédente, la qualité est au rendez-vous, notamment pour le blé. C'est l'essentiel pour Eric. "Quand les grains sont beaux, qu'on arrive à faire du bon pain ou de bonnes pâtes, c'est primordial."

Moisson à Spuis, commune de Chaussy, sur l'exploitation d'Eric Delorme © Radio France - Camille Huppenoire

Alors que la moissonneuse déverse le grain de blé dans la remorque du tracteur, il a les yeux qui brillent. "C'est l'accomplissement aussi d'une année de travail. Le blé est semé au mois d'octobre, on le récolte en juillet, c'est un temps long."

loading

En cette période de moisson, les tracteurs peuvent rester dehors jusque tard en soirée. Le blé, lui, n'est pas immédiatement envoyé à la coopérative. Il doit être refroidi, pendant plusieurs semaines. "Il va rester avec nous encore un moment" s'amuse Eric Delorme devant les stocks amassés dans un hangar, dont il confie adorer la couleur dorée.