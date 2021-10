Un couple d'agriculteur isérois sous le choc après le vol de plus de 4.000 courges dans leur parcelle

Amandine et Wilfried Gagneux vivent un cauchemar. Ce couple d'agriculteurs installé depuis trois ans au Bouchage près de Morestel en Isère s'est fait voler près de 4.000 courges, plus de la moitié de sa récolte annuelle. L'avenir de l'exploitation est en jeu.

C'est un énorme coup dur pour un couple d'agriculteurs installés depuis trois ans au Bouchage près de Morestel en Isère. Amandine et Wilfried Gagneux de La Ferme des 4 saisons se sont fait voler plus de la moitié de leur récolte annuelle soit près de 4.000 courges dans une parcelle invisible depuis la route ou depuis les habitations.

On était vraiment tétanisé

Suite à cette perte de plusieurs milliers d'euros, leur exploitation de maraîchage bio est menacée. "On est restés sans voix" raconte Wilfried en se remémorant la terrible découverte du mardi 5 octobre. Alors qu'ils se rendent sur cette parcelle de quatre hectares pour la récolter, le champ est vide. "On était vraiment tétanisés devant le fait qu'il n'y ait plus de courges, pour nous c'est catastrophique."

Des caméras connectées pour surveiller

Tous les deux sont abasourdis par la rapidité avec laquelle les voleurs ont vidé le champ. "Il y a beaucoup, beaucoup de traces dans les herbes donc ils étaient nombreux" analyse Amandine. "Ils étaient équipés je pense avec des sécateurs électriques pour aller plus vite. C'est coupé tout proprement ... c'est des professionnels et ça va repartir vite sur le marché" mais impossible de tracer les légumes pour les retrouver.

Il ne reste plus que les courges pas encore mûres, abîmées ou plus difficiles à vendre dans la parcelle des deux agriculteurs. © Radio France - Noémie Philippot

Depuis une semaine, les questions tournent en boucle dans la tête de la jeune femme. "Comment ils ont pu savoir où elles étaient ? Qui ça peut être et d'où l'information est partie ? Parce que vraiment ... d'une voiture on ne peut pas voir." La parcelle ravagée est de fait entourée de parcs et de champs de maïs, inaccessible depuis la route. "Il n'y a rien qui dépasse. Vu la météo de cet été, il y avait beaucoup d'herbe" donc les courges étaient cachées.

Une cagnotte en ligne pour les soutenir

Face à ce coup de massue, Amandine a pleuré tout le week-end, tentant tant bien que mal de sourire devant les clients au marché. Maraîchers en culture bio, c'est une reconversion pour elle et son mari. "On est toujours motivés parce qu'on fait un métier qu'on adore. Quand il nous arrive un coup dur comme ça, on est effondrés et on comprend vite pourquoi il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. On se sent seul, on se sent pas protégés, on se sent incompris."

On est effondrés et on comprend vite pourquoi il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident.

L'année dernière, Amandine et Wilfried Gagneux s'étaient déjà fait voler entre 600 et 800 kilos de courges mais n'avaient rien dit. Cette fois, ils ont porté plainte, mais ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. ll envisagent d'installer des caméras connectées pour recevoir sur leur téléphone des alertes au moindre mouvement sur la parcelle mais ce système est trop onéreux pour le moment. L'assurance ne devrait couvrir qu'une petite partie des pertes.

Pour les aider, des clients proposent d'acheter des courges virtuelles. Des messages de soutien arrivent même de Suisse ou de Bretagne. Une cagnotte en ligne a été lancée par la soeur d'Amandine et une cliente et partenaire professionnelle. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien.