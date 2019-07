La mouche de l'olivier supporte mal les fortes chaleurs

Vaucluse, France

La pulvérisation d'argile, l'installation de nichoirs à mésanges et à chauve-souris et l'utilisation de pièges comme ceux que le groupement des oléiculteurs de Vaucluse teste depuis le printemps. Des systèmes qui sont accessibles à tous, professionnels et amateurs, alors que l'usage des produits chimiques est réglementé et de plus en plus restreint par la réglementation.

Les oléiculteurs ont d'autres moyens pour lutter contre cette "bactrocea olea».

Concernant la mouche, la technicienne du groupement parcourt les vergers pilote pour effectuer un comptage des piqûres sur les olives et en dresse des cartes. France Olive prévient aussi les producteurs grâce a des messages SMS. Notez enfin que jeudi, le 4 juillet, une réunion d'information est prévue à la cave Clauvallis de saint-Didier sur cette lutte contre la mouche de l'olive.