La mouche Suzukii n'a pas épargné le vignoble tourangeau cette année

Il s'appelle le drosophile suzukii. C'est un petit moucheron d'origine asiatique, il est présent en France depuis une dizaine d'années. Cette année, il a fait de gros ravages dans le vignoble tourangeau en raison des conditions climatiques. La chaleur et l'humidité du mois d'août a fait proliférer cet insecte qui vient piquer et pondre dans les raisins avec au final, un fruit qui a le goût de vinaigre. A Esvres-sur-Indre, au domaine Rousseau frères sur l'appellation Noble Joué, c'est 30 à 70% du vignoble qui est ainsi touché explique Lucille Rousseau : "C'est fou, cette année on a énormément d'insectes dans les vignes, ce petit moucheron mais aussi des guêpes et des abeilles qui vont aussi piquer les raisins et favoriser également le développement de cette mouche malheureusement. Il n'y a rien à faire, nous sommes en bio et les insecticides pour nous c'est interdit. Nous sommes obligés de passer dans les parcelles et enlever les grappes qui sont atteintes".

30% de plus en frais de vendanges

A Esvres-sur-Indre, la famille Rousseau est sur le point de terminer les vendanges. Vendanges tardives ce jeudi 5 octobre pour faire des vins moelleux et cela avant de terminer par le cépage Côt samedi. La présence cette année de ce moucheron a coûté du temps et de l'argent à cette famille de viticulteurs comme le confirme Michel Rousseau : "Cette année cela a été la galère, nous sommes obligés de faire un deuxième tri et de passer avant les vendangeurs. C'est un coût supplémentaire, on estime cette année à 30% de plus les frais de vendanges mais bon...c'est le jeu, ce n'est pas tous les ans fête".