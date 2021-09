La mozzarella, ce nouveau fromage alsacien

Sophie et Michaël Christmann présentent le domaine des bufflonnes à la foire européenne de Strasbourg

Le "domaine des bufflonnes" est une exploitation unique dans la région. Il est installé à Uhrwiller, près de Haguenau. Ses spécialités fromagères font travailler cinq personnes.

Le domaine, créé en 2018, occupe aujourd'hui 50 hectares.

La mozzarella alsacienne côtoie aujourd'hui le "Pampy" et la "Bufflonnette", deux fromages doux à croûte fleurie qui n'ont rien à voir avec le munster, autre spécialité à base de lait de vache plus répandue dans la région.

La famille Christmann a acquis les premières bufflonnes en Allemagne, en Forêt-Noire. Elle en élève actuellement 80, dont 35 mères. Ces vaches produisent peu de lait, dix litres en moyenne chaque jour, contre 25 pour une race bovine plus classique.

Et ces bufflonnes donnent davantage de lait en hiver. Elles n'apprécient pas la chaleur estivale. Les Christmann, épaulés par des restaurateurs, s'efforcent donc de promouvoir des recettes à préparer toute l'année, pour lisser leur production de mozzarella, plus faible l'été.

Une nouvelle fromagerie en 2022

Autre projet de la famille Christmann, une nouvelle fromagerie, plus vaste, pour accueillir le public et tenter une nouvelle production, un fromage à croûte lavée, avec du caractère.

"L'objectif, c'est de rassembler le lieu d'élevage, la fabrication et le point de vente. Ces trois dernières années, on a bien noté que le client s'intéresse aussi à notre histoire et à nos animaux", précise Sophie Christmann, "surtout que la bufflonne est un animal qui aime le contact, qui aime les caresses!"

Prunelle a suivi son éleveur à la Foire européenne de Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

L'appellation "mozzarella" n'est pas protégée, excepté pour une spécialité italienne, la "mozzarella du Bufala Campana". Le domaine des Bufflonnes peut donc utiliser ce nom pour ses fromages "made in Alsace".