La MSA espère que la pénibilité sera prise en compte pour la retraite des agriculteurs

A l'occasion du Salon de l'agriculture toute cette semaine à Paris, on parle de la réforme des retraites pour les agriculteurs avec un responsable de la MSA. La MSA est en charge de verser les pensions aux agriculteurs, mais aussi à tous les salariés du secteur agricole. Jonathan Tribodet, le directeur adjoint en charge des retraites pour l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan était ce lundi l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique : Avant de parler de la réforme des retraites, qu'en est il déjà des pensions actuelles pour les agriculteurs?

Jonathan Tribodet : Depuis deux ans, il y a eu deux lois qui ont déjà rehaussé le minimum de pension des agriculteurs. Et donc en fait, cette dernière loi qui arrive va également dans ce sens là pour reconnaître finalement l'investissement des agriculteurs quand ils arrivent en retraite en terme de souveraineté alimentaire.

Mais le montant des pensions des agriculteurs est plus faible que pour le reste des salariés français?

En fait, ce montant va dépendre vraiment de la carrière de l'exploitant. Pour quelqu'un qui a vraiment toute sa carrière de chef d'exploitation, ce sera similaire, à peu près au minima de pension, mais pas pour les autres et c'est vrai qu'on a davantage de statuts précaires dans le milieu agricole, donc le montant des pensions s'en ressent aujourd'hui.

Quelle est la position de la MSA par rapport à la réforme des retraites actuelle?

Alors, déjà il y a un regret par rapport à ce report de départ à 64 ans parce que pour nous cette question doit être liée à la pénibilité. C'est l'un des sujets sur lesquels se penche la loi et sur lequel il y a à la fois des avancées mais aussi encore beaucoup de questions.

Les métiers agricoles sont souvent éprouvants physiquement...

Oui et il y a aussi la question de l'amplitude horaire, du port de charges, la question également du risque animalier. Et en effet, pour l'instant, la pénibilité n'est pas systématiquement liée à l'activité agricole. C'est l'un des enjeux de cette réforme.

Sur l'âge légal de départ en retraite repoussé à 64 ans par la réforme, il y a là aussi des inquiétudes du côté de la MSA?

Alors c'est en effet les mêmes règles qui sont prévues dans le projet de loi qui s'appliqueront donc il y a les mêmes inquiétudes concernant les carrières longues, pour ceux qui ont commencé à travailler jeune.

Autre inquiétude concernant les transmissions. Cela prend souvent plusieurs années pour transmettre son exploitation agricole, la réforme pourrait chambouler ces calendriers prévus pour certains agriculteurs...

Oui, je confirme. Et cela concerne les agriculteurs comme les salariés qui comptent partir au 1ᵉʳ septembre, et qui aujourd'hui n'ont finalement plus de garantie. Mais tant que la loi n'est pas votée rien n'est fait.

Mais cela pourrait retarder certaines transmissions de fermes?

Cela pose cette interrogation pour les projets qui sont prévus à l'automne prochain.

A propos des femmes d'exploitants, on sait que souvent, elles aident leurs maris, avec parfois des statuts plus ou moins reconnus. Est ce que la loi pourrait arranger leur situation?

Il y a une loi qui a déjà été votée il y a un peu plus d'un an, qui doit réduire cette précarité du statut de conjoint collaborateur. Il s'agit de limiter ce statut à 5 ans pour qu'il ne pénalise pas plus tard le conjoint. Il y a une deuxième loi qui a été votée début février, qui fait reposer la carrière des agriculteurs sur les 25 années les plus avantageuses. A terme, cela doit améliorer la retraite des agriculteurs de demain.