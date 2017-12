La MSA réclame un trop-perçu versé aux retraités agricoles

La MSA, Mutualité Sociale Agricole, s'est trompée dans le calcul du montant de la pension de retraite de plus de 260.000 retraités agricoles. Une erreur qui a conduit à un trop-perçu moyen de 340 euros en 2017.

Lors de sa campagne électorale en 2013, François Hollande, venu en Dordogne, avait promis de revaloriser les petites retraites agricoles. Elles devaient atteindre 75% du SMIC en 2017. La MSA s'est trompée dans ses calculs en 2017. Le montant des pensions de retraite a été calculé sur la base d'un Smic erroné. Plus de 260.000 retraités agricoles doivent aujourd'hui rembourser 340 euros en moyenne.

Comment rembourser 340 euros quand on en gagne 700 ?

"J"ai touché 327 euros de trop" dit Jacques Chèvre, agriculteur à la retraite à Eymet et membre de la Commission nationale de la Confédération Paysanne des Anciens. "C'est faible mais 327 euros de trop sur une retraite de 700 euros ça compte. Ils nous ont dit qu'ils allaient récupérer sur quatre mois avec un prélèvement qui ne dépasse pas 15% du montant de la retraite."

Ça les fait basculer dans une tranche d'impôt supérieure"

"On trouve dommage qu'ils aient mis 10 mois à trop verser et qu'ils veulent maintenant tout récupérer en quatre mois". La Confédération Paysanne réclame un remboursement du trop-perçu en 10 mois. Elle demande aussi la prise en compte de ce trop-perçu en matière fiscale. "Ça les fait basculer d'une tranche d'impôt, certains devront payer la CSG et le CRDS". Pour négocier au mieux les moyens de rembourser, les agriculteurs retraités sont appelés à faire appel à la commission de recours gracieux de la MSA.