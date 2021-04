La neige a fondu tôt et les nappes phréatiques sont moyennes, "il faut qu'il pleuve" confirme un hydrologue

Après un automne particulièrement arrosé, il n’a pas plu depuis le mois de février. Les gouttes de pluie qui tombent depuis le début de cette semaine n’y suffiront sans doute pas, c’est une nouvelle sécheresse inquiétante qui pourrait se profiler pour les agriculteurs en Occitanie. Pour nous éclairer, Antoine Cousin était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie, il est hydrologue pour le bureau d'études Eaucéa à Toulouse, prestataire notamment du Conseil départemental de Haute-Garonne.

L'hydrologue confirme la sécheresse des sols, et le débit de la Garonne est assez bas pour plusieurs raisons. D'abord, la pluie manque depuis deux mois, la neige sur les Pyrénées a cessé de tomber tôt dans la saison et a fondu dès début février. Troisième raison, les nappes qui étaient très hautes jusqu'à début février sont aujourd'hui moyennes.

Ce serait bien qu'il repleuve pour faire remonter le niveau d'étiage de la Garonne sinon le début de l'été va être compliqué.

Bulletin de situation hydrologique : les nappes en Occitanie sont plutôt correctes. - Eaufrance

D'autres solutions que les barrages

Les lâchers d'eau débutent le 1er juin, jusqu'au 31 octobre. L'an dernier, 40 des 70 millions de mètres cubes d'eau disponibles ont été déstockés contre 35 en 2019. Huit barrages alimentent la Garonne. Et cela nécessite d'anticiper car comme le rappelle Antoine Cousin, "si on opère un lâcher d'eau depuis un lac des Pyrénées, cela va mettre un jour pour arriver à Toulouse, deux jusqu'à Agen et trois jusqu'à Marmande". En plein été, les lâchers d'eau représentent la moitié du débit de la Garonne.

Faut-il plus de barrages ? Dossier hautement politique, Sivens (Tarn) en est un exemple. Il existe pourtant d'autres leviers que les barrages comme économiser les usages de l'eau (pratiques agricoles, industries, particuliers).