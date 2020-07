La noix de Grenoble un an après la tempête

Le 17 juin 2019 le ministre de l'agriculture Didier Guillaume, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez et le département de l'Isère avaient rendu des visites pleines de promesses à des agriculteurs sinistrés dans les noyeraies de l'Isère et de la Drôme. Le 15 juin une tempête accompagnée de grêle avait traversé la vallée de l'Isère en aval de Grenoble d'ouest en est et provoqué d'importants dégâts dans la zone phare de la noix AOC. Un an après les premiers bilans ont été tirés et les premières indemnisations sont arrivées.

La plus grande partie est couverte par le fond de la calamité agricole mais la Région qui avait assez rapidement promis "5 millions d'euros " pour tous les agriculteurs touchés, et pas seulement la noix, est intervenue explique Christian Boffelli, nuciculteur à Montagne (Isère) "pour nous aider sur les prêts". Le Département de l'Isère lui a fait les comptes. Les dégâts tels que déclarés par les agriculteurs font apparaître une perte globale, tout spécialité confondue, de 11 millions d'euros. "Nous avons versé une première aide collective de 180 000 euros, précise Robert Duranton, vice-président du département à l'agriculture, pour l'achat notamment de piquets, le regroupement et le broyage des souches pour éviter la maladie. Ensuite il y a eu les déclarations : nous avons eu 237 dossiers éligibles et le plan de soutien du département s'est monté à 1 millions 650 mille euros". Des aides versées au plus juste des dégâts grâce notamment à une cartographie par drone des parcelles où des arbres sont tombés. Une première.

à lire aussi Des drones pour recenser les dégâts de l'orage du 15 juin sur les noyers en Isère

Moins 30-35% sur la récolte 2019 pour Coopenoix

Côté perte Coopenoix à Vinay, une des plus importantes coopérative de commercialisation de la noix de Grenoble estime que "globalement nous avons perdu 30 à 35% des volumes" dit son directeur. 4 000 tonnes de noix ont été vendues cette année par la coopérative contre 6 000 l'an dernier mais heureusement pour sa santé financière elles ont été assez bien vendues et n'ont pas eu trop à souffrir ensuite du confinement. Des dégâts, il y en aura malgré tout encore sur la récolte 2020 et les suivantes. Parce qu'un coup de neige en novembre est venu casser d'autres branches et d'autres arbres et parce que les noyers arrachés mettrons du temps à produire.

Marc Giraud, directeur de la coopérative Coopenoix Copier

De quoi tenir deux ans... en croisant les doigts pour la suite

Un an après avoir reçu le ministre de l'agriculture chez lui Christian Boffelli, producteurs de noix à Montagne, près de Chatte et St Antoine L'Abbaye, se souvient comme si c'était hier de cette tempête de grêle. Il était dans ses champs et a été parmi les plus impactés. "J'ai 25 hectares en production, il y a a peu près 400 arbres quasi sont tombés soit l'équivalent de 5 hectares". A cela se sont ajoutées les pertes des branches hachées par la grêle. Bilan : "_j'ai récolté un peu plus de 15% de ce que je devais récolter"_. Aujourd'hui Christian Boffelli a tout replanté ou presque, sans compter ses heures. "Les noyers arrachés en AOP sont des noyers qui avaient entre 15 et 30 ans. Au minimum les nouveaux donneront dans 10 ans. Les autres variétés dans 6 ans. Après les 3-4 dernières années j'avais planté 14 hectares de jeunes vergers qui vont venir apporter de la production dans 3-4 ans".

Les promesses ont été tenues - Christian Boffelli

Christian Boffelli estime qu'il a deux ans compliqués à tenir avant, si tout va bien, de retrouver une production un peu plus importante. "Pour certains on ne reçoit jamais assez d'aide mais pour moi celles que j'ai reçu vont me permettre de tenir", explique le nuciculteur reconnaissant pour ces "collectivités qui ont respecté leurs promesses". "La MSA, Groupama nous ont aussi aidé..." En euros il dit avoir reçu "80 000 euros d'aides" pour "600 à 800 mille euros de perte estimée sur 10 ans" en reconnaissant qu'il n'était pas assuré contre la grêle "par choix personnel" mais qu'il avait constitué lui-même un petit fond de secours "qui n'a pas suffi". Des assurances contre les risques climatiques qui restent "trop chères" selon Christian Boffelli, "surtout que Montagne est dans un secteur considéré comme "à risque" en matière de tempête"