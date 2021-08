La Normande Delphine Lefèbvre participe au concours agricole Graines d'Agriculteurs

Delphine Lefèbvre montera-t-elle sur le podium ? Cette agricultrice normande ne participe pas aux Jeux olympiques mais au concours Graines d'Agriculteurs, qui récompense chaque année des professionnels de la terre, avec à la clé une dotation de 3 000 €. Le thème de l'édition 2021 est la solidarité. Alors Delphine Lefèbvre représente l'Afdi, l'association des Agriculteurs français et développement international qui aide les agriculteurs de pays en développement.

"Ma mission en tant qu'agricultrice consiste à permettre aux agriculteurs du Cambodge de développer leurs compétences techniques en élevage agricole", explique l'éleveuse de poulets. "En tant que jeune agricultrice, c'est aussi de faire reconnaître le métier d'agriculteur là-bas, qui est encore plutôt dévalorisé et méconnu."

Transmettre le bien-être animal

Avec l'Afdi, Delphine Lefèbvre est venue en aide à 29 agriculteurs cambodgiens dont 13 femmes, l'année dernière. Elle partage avec eux son expérience, apprend leurs techniques et leur transmet ses valeurs. L'agricultrice élève ses poulets en plein-air et n'utilise ni antibiotiques ni pesticides. "Le bien-être animal est quelque chose de prépondérant à l'élevage, assure-t-elle. Je ne conçois pas de faire un élevage où les poulets ne se sentiraient pas bien et où je me sentirais pas bien non plus. Il faut que ce soit un élevage qui colle à mon image et à mes convictions."

Une solidarité "naturelle"

Pour Delphine Lefèbvre, cette solidarité est naturelle. "Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de chance en France au niveau de l'agriculture, précise-t-elle. On est complètement reconnus, aidés et subventionnés. Certes, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut quand même essayer d'aider nos homologues étrangers et leur montrer qu'ils peuvent eux aussi, avoir la même chance que nous, à des échelles différentes."

Alors, elle a déjà fait son choix. "Si je remporte le concours Graines d'Agriculteurs, les 3 000 € de dotation seront reversés à l'Afdi, pour mener d'autres actions au niveau du Cambodge. Ce serait vraiment l'apothéose", sourit-elle.

Un autre Normand participe aussi au concours, Matthieu Cannevière, également aviculteur à Osmanville (Calvados). Pour voter, vous pouvez vous rendre sur le site demainjeseraipaysan.fr. Fermeture des urnes le 2 septembre et remise des prix entre le 10 et le 12 septembre.