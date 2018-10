Villepinte, France

Au Sial on trouve des innovations à toutes les sauces... Des ingrédients aux produits transformés en passant par les produits frais, plus de 7 020 exposants français et internationaux venus de 109 pays présentent leurs produits alimentaires. Parmi les 400.000 produits présentés, pas moins de 2.500 nouveautés sont attendues.

Certains produits seront récompensés par des "grands prix Sial", comme une boisson fermentée aux fruits végane venue de Grèce, des boissons portugaises non alcoolisées au gingembre, au curcuma ou à la cannelle, un gin italien distillé avec du genièvre et des olives. En vedette de ce salon, le végétal.

Le Sial devrait être le théâtre d'une "explosion" de l'offre de légumineuses, super-fruits, super-légumes, super-graines, micro-algues, "permettant de manger des protéines de manière gourmande", selon Xavier Terlet, président du cabinet XTC World innovation qui analyse les tendances mondiales.

Envolée de la restauration rapide

Chaque jour, des sessions de démonstrations culinaires de 30 minutes menées par des chefs de renom seront proposées, au travers de thématiques et tendances actuelles : cuisine locavore, fresh'attitude, tendances et textures, made in France, cuisine collective...

"Nous sommes vraiment dans un virage" affirme le directeur général du réseau Sial, Nicolas Trentesaux, organisateur de la manifestation. "Le dogme des méga-marques mondiales perd de l'importance" et "nous assistons à une émergence de beaucoup de petites marques pointues, portées notamment par une "food tech" très active en France" et l'envolée mondiale du phénomène de "snacking", la restauration rapide et nomade.