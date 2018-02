La Nouvelle-Aquitaine veut profiter de l'occasion pour "affirmer ses atouts" et rappeler qu'elle est la première région agricole de France : le conseil régional va sortir les grands moyens pour le Salon International de l'Agriculture, du 24 février au 4 mars à la Porte de Versailles, à Paris.

C'est avec ses 620 mille visiteurs, "la plus grande ferme de France" , et en plus , le rendez-vous tombe cette année en pleines vacances des parisiens : la Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de l'Hexagone, sera cette fois encore présente avec d'importants moyens au Salon International de l'Agriculture, qui aura lieu du samedi 24 février au dimanche 4 mars, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

C'est un moment de fête, qui donne à voir notre cuisine, et des produits de qualité; c'est aussi l'occasion de montrer que l'agriculture est un secteur qui innove. - Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine.

La délégation de Nouvelle-Aquitaine au salon de l'agriculture l'an dernier - Françoise Roch - région Nouvelle Aquitaine

Dans le hall 3, le hall des Régions de France , la région s'affichera dans un stand de 1 400 m2, avec espace réception et espace tourisme. Dans l'espace réservée aux exposants, ils seront 74 à présenter leurs produits. La porcelaine de Limoges, qui vient d'obtenir une IGP (Indication Géographique Protégée) sera aussi à l'honneur, en partenariat avec le musée Adrien Dubouché, à Limoges. Des animations culinaires seront aussi proposés, et des restaurants des viandes Nouvelle-Aquitaine accueilleront les visiteurs.

C'est un rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer, et c'est un investissement important pour promouvoir notre région. - Jean-Pierre Raynaud, le vice-président en charge de l'agriculture.

"Un rendez-vous incontournable" Jean-Pierre Raynaud, vice-président de la région, chargé de l'agriculture Copier

Dans le hall consacré à l'élevage, le stand des filières bovines mettra à l'honneur les quatre races emblématiques de la région : Limousine, Blonde d'Aquitaine, Bazadaise et Parthenaise. Sur l' espace boucherie, auront lieu des démonstrations de découpe et de préparation de viandes.

"Je serai là pour parler de mon métier. à des gens qui ne le connaissent pas forcément. Lorsqu'on va acheter sa viande, on ne sait pas derrière comment c'est préparé. - Camille Tijou, 20 ans, en 2ème année Brevet professionnel boucherie à l'Institut des Saveurs, à Bordeaux-Lac.

"Un labo de boucherie, ça ne se visite pas tous les jours" Camille Tijou, apprenti-boucher Copier

A découvrir aussi l'espace de valorisation du beurre Charentes-Poitou, un espace de vente de fromage de chèvres, et le stand des filières ovines, pour mieux faire découvrir les différentes races régionales.

Le président Alain Rousset et le vice-président Jean-Pierre Raynaud lors de la présentation du salon de l'agriculture 2018 © Radio France - Pierre-Marie Gros

La journée Nouvelle Aquitaine aura lieu le mercredi 28 février au Salon de l'Agriculture . Ce sera l'occasion de présenter le nouvel inventaire de la gastronomie , et la nouvelle carte des produits AOC, AOP et IGP de la région.

L'agro-alimentaire et l'agriculture est le premier secteur économique de la région, avec 83.000 exploitations agricoles et quelques 170.000 emplois. Chaque année, la région consacre 62 millions d'euros à l'agriculture, hors recherche et formation.