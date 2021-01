La nouvelle éco : à Oms, la ferme du Mas Cané "croise les doigts" face à l'épidémie de grippe aviaire

Jusqu'ici tout va bien. A l'heure actuelle aucune volaille des Pyrénées-Orientales n'a été touchée par cet autre virus qui fait en ce moment les gros titres de l'actualité. Une nouvelle vague de grippe aviaire frappe en ce moment les élevages du Sud-Ouest. Des centaines de milliers de bêtes ont été abattus pour tenter de freiner la progression de la maladie.

A Oms, Claude Vassail, productrice de foie gras au Mas Cané est donc épargnée, mais elle reste malgré tout préoccupée. "C'est la troisième épidémie de grippe aviaire en seulement quelques années : 2015, 2017 et 2021. On y échappe pour l'instant mais on croise les doigts car on est pas à l'abri. Ce qui nous protégerait, si jamais le virus faisait son apparition dans les Pyrénées-Orientales, c'est que les différents élevages de volailles du département sont très éloignés les uns des autres. Ça freinerait la propagation de la maladie. Mais on ignore comment le virus fait son apparition dans une exploitation donc ça peut aussi nous arriver".

Aujourd'hui les élevages du Pays Catalan font tout pour prévenir les cas de grippe aviaire. "Pour la bio-sécurité, on a été obligé de créer des sas entre les différents groupes d'animaux. On change de tenue à chaque fois. On désinfecte régulièrement les bâtiments, on met en place des vides sanitaires. Ça nous demande des procédures assez lourdes et pénibles"

Les Pyrénées-Orientales comptent environ 40 élevages de volailles dont seulement quatre consacrés à la production de foie gras.