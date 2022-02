Génération agriculteurs - A Paimpont, cet éleveur mise sur les haies bocagères

A la ferme de l'Hotié, à Paimpont (Ille-et-Vilaine), les haies et les arbres sont partout. C'est le résultat d'un choix fait par Laurent Hignet. Sa ferme de 30 hectares compte 15 kilomètres de haies bocagères. "En arrivant en 2008 on a préservé les haies existantes, et on en a créé d'autres", explique l'éleveur. Les champs qui faisaient 2 à 3 hectares ont tous été réduits à un hectare.

Idéal pour ses 60 chèvres et sa dizaine de vaches. "C'est un brise-vent, un moyen de faire de l'ombre pour les animaux mais aussi une source de nourriture avec un peu de feuilles, des petites branches et des bourgeons." Et pour ses vaches allaitantes, les haies permettent même de se passer de bâtiment. "Elles peuvent s'abriter du vent et s'abriter de la pluie, s'abriter du soleil. C'est un outil indispensable dans notre système." Des animaux qui passent la nuit dehors et qui ne voient presque jamais le vétérinaire, assure l'éleveur.

Finaliste au salon de l'agriculture

Un outil important aussi pour la biodiversité. "Ca filtre l'eau, ça filtre l'air et ça maintient des insectes, des champignons", liste Laurent Hignet. Il prône ce modèle alternatif face aux vieux réflexes. "On a été conditionnés à agrandir, à faire des grandes parcelles, à avoir des grosses machines, être très productif. Et on se dit pour ça, il faut enlever les haies, il faut arracher les talus, drainer les zones humides." Pourtant toutes ces haies n'empêchent pas les machines de venir faire du foin notamment. "On a implanté nos arbres en fonction de la taille des machines, soit 9 mètres"

Une soixantaine de chèvres sont en pâturage libre sur l'exploitation. © Radio France - Evan Lebastard

Avec le Syndicat mixte des bassins versants de l'Oust, il a participé au prix régional de l'agroforesterie. "Je gagne le concours et je me retrouve finaliste à Paris, au salon de l'agriculture". Une première pour la ferme de l'Hotié, même si "ça ne changera pas grand chose" à son quotidien en cas de victoire, estime Laurent Hignet. Mais une reconnaissance bienvenue. "C'est le quotidien pour nous, on trouve ça normal. Se retrouver dans un concours et en finale nous fait réaliser que ça a de l'importance."