La nouvelle éco - Agri-échange, une plateforme d'entraide entre agriculteurs en Côte-d'Or

La solidarité et l'échange. Ces deux mots pourraient à eux seuls résumer la philosophie d'Agri-échange, une plateforme numérique spécialisée dans les travaux agricoles. Besoin d'un coup de main, d'une machine, de matière première, sans sortir de trésorerie? Un agriculteur peut sans doute vous venir en aide. Comment fonctionne cette plateforme? Entretien avec sa cofondatrice, Catherine Rabiet.

Catherine Rabiet, cofondatrice et directrice générale d'Agri-échange Copier

Quel est le principe de la plateforme Agri-échange?

C'est une plateforme pour les agriculteurs d'échanges de travaux matériels, de main d'œuvre et de matières premières, sans sortie de trésorerie. L'agriculteur est propriétaire de son matériel et va proposer une prestation ou le matériel à un autre agriculteur. Imaginons par exemple que je vais labourer chez vous parce que vous n'avez pas de charrue. Ça vaut mille euros. Vous ne me payez pas les 1.000 euros, mais votre compte interne à la plateforme est alors débité de 1.000 euros et le mien est crédité d'autant. Et la particularité de Agri-échange, c'est qu'on paye en échange d'un autre service. Mais on ne rend pas forcément ce service à celui qui nous a fait le travail.

Quels sont les avantages de ce système?

L'avantage, c'est que ça permet d'accéder à une très grande diversité de services. On peut être dépanné en cas de panne. Ça permet d'accéder à du matériel spécifique. Avec le changement climatique, on a par exemple beau avoir beaucoup d'équipements, on n'a peut être pas le bon au bon moment. Donc, on fait appel au réseau. Ça permet de déléguer ce qu'on l'on n'aime pas faire aussi, d'augmenter la production parce que si vous avez accès à du matériel spécifique très adapté à une situation inédite, vous sauverez votre récolte. Ça permet aussi d'éviter les déplacements si on a des parcelles éloignées, surtout avec la situation actuelle du prix du carburant qui a augmenté. Du coup, on peut faire faire le travail à un agriculteur qui se trouve à côté de votre parcelle et vous rendrez en échange d'autres services à côté de chez vous. On évite donc ainsi les déplacements.

Cette plateforme "Agri-échange" existe depuis combien de temps et sous quel statut?

On a démarré début 2018. C'est une entreprise, on est une S.A.S., une entreprise avec un impact sociétal et environnemental. L'objectif d'Agri-échange, c'est de faire en sorte qu'il reste des familles d'agriculteurs dans les villages. C'est en quelque sorte un projet d'aménagement du territoire.

Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui d'agri-échange?

Aujourd'hui, on est à environ 60.000 euros de chiffre d'affaires et on va être amené à nous développer beaucoup plus rapidement, car on va faire une petite levée de fonds pour investir dans le développement d'une application plus performante. Notre objectif, c'est d'arriver à 1.000 agriculteurs membres le plus rapidement possible, parce qu'on fait une différence entre les agriculteurs inscrits sur la plateforme et les agriculteurs membres, autrement dit, ceux qui font des échanges et qui payent un abonnement. Donc, notre objectif est d'arriver à 1.000 agriculteurs membres en moins de trois ans.

