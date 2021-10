La nouvelle éco : Agro-Transfert, le développement de l’agriculture en Picardie avec l’Europe

Zoom sur l’action d’Agro-Transfert, un centre de recherche et d’innovation agricole implanté à Estrées-Mons dans l’est de la Somme, grâce notamment au soutien financier de l'Union Européenne.

Quel rôle joue l’Union Européenne dans le développement de l’agriculture en Picardie ?

Les fonds accordés sont essentiels, illustration à l’occasion de la semaine européenne dans les Hauts-de-France, qui se termine ce vendredi 15 octobre.

“Comment amène-t-on l’innovation aux portes des fermes ?”

Agro-Transfert est un centre de recherche et d’innovation agricole implanté à Estrées-Mons, au sein de l’observatoire INRAE dans l’est de la Somme, près de Péronne. Un centre très vaste, qui vit en partie grâce à l'argent de l’Europe, dans un grand champ, plusieurs tracteurs et des bureaux à côté.

Au total, 24 ingénieurs réfléchissent à l’évolution des pratiques des agriculteurs : “comment amène-t-on l’innovation aux portes des fermes ?”, question centrale pour Jean-Pascal Hopquin, directeur d’Agro-transfert.

Exemple : comment trouver une solution durable aux problèmes de désherbage ? Le travail des ingénieurs permet de créer des appels à projets pour améliorer le quotidien des agriculteurs. Avec des illustrations concrètes, en valorisant la production de lin au sud d’Abbeville ou en accompagnant le développement d’un méthaniseur dans l’est de la Somme.

Jean-Pascal Hopquin, directeur d’Agro-transfert (à gauche) et Pascal Lequeux, président d'Agro-transfert (à droite) © Radio France - Alexandre Lepère

Le nombre de projets a doublé avec le soutien financier de l'Europe

Au total, sur une année normale, 7 à 8 000 agriculteurs sont conseillés dans les Hauts de France par Agro-Transfert dont 2 000 dans la Somme, des éleveurs à l’ouest du département, aux producteurs de pommes de terre à l’est de la Somme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et pour avancer, l'argent de l’Union Européenne, grâce au Fonds européen de développement régional, le FEDER. Jean-Pascal Hopquin souligne qu'Agro-Transfert existe depuis 30 ans, le soutien de l’Europe depuis 12 ans… et "le nombre de projets a doublé sur cette période"! Les fonds apportés par l’Union Européenne représentent 20% du budget global du centre de recherche. Les autres soutiens financiers viennent des acteurs publics et privés, comme le groupe Tereos ou l'entreprise Bonduelle.