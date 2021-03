La Nouvelle éco - Aidez Cédric Bonnot à créer un verger-maraîcher agroécologique en Corrèze

A Vignols, en Corrèze, Cédric Bonnot, déjà spécialisé dans la permaculture avec sa pépinière baptisée le "Jardin des Bienfées" lance un appel à "contribution citoyenne" pour créer un verger-maraîcher agroécologique. De quoi s'agit-il ? "C'est le fait de planter des arbres fruitiers ou des arbres à vocation alimentaire, et de cultiver à ses pieds des légumes", explique-t-il. L'avantage ? "_L'arbre et les plantes couvre-sol vont rentrer en symbiose_, l'arbre va protéger des coups de soleil les plantes les plus basses, et les légumes vont aussi apporter beaucoup de choses à l'arbre, notamment des champignons et des bactéries, tout cela va rentrer en symbiose, c'est une réponse plutôt intelligente aux défis climatiques qu'on a aujourd'hui, pour à la fois réduire la consommation en eau, et sauvegarder nos sols vivants", explique Cédric Bonnot, "car on sait maintenant qu'un sol qui est vivant, ce sont des plantes en très bonne santé".

Son "appel à contribution citoyenne" est différent d'une cagnotte classique. Certes, les dons en argent sonnant et trébuchant sont les bienvenus, mais Cédric Bonnot souhaite "un engagement citoyen" qui peut se traduire sous différentes formes. "Là, par exemple, une personne m'a gentiment donné son motoculteur dont elle n'avait plus du tout besoin, et bien moi j'en avais besoin, c'est même indispensable!" sourit-il.

Adepte de l'agroécologie

Interrogé sur son propre engagement dans ce qu'on appelle désormais "l'agroécologie", Cédric Bonnot estime que "scientifiquement et agronomiquement parlant, ce sont des méthodes qui semblent plus adaptées aux défis actuels", rappelant que l'agroécologie est un système de production qui prône un retour aux équilibres naturels tout en limitant le recours aux produits phytosanitaires. "_L'agroécologie, c'est avant tout faire avec ce qu'on a_, et limiter au maximum les intrants qui n'ont rien à faire ici", résume-t-il. "On cherche à s'allier avec les ressources naturelles qu'on a sur les parcelles. On cherche à les utiliser le plus intelligemment et le plus durablement possible" conclut Cédric Bonnot.

> Le projet de Cédric Bonnot : "Plantons ensemble un verger-maraîcher"