La Nouvelle éco : annulé en 2020, le SPACE de Rennes attend les éleveurs du Grand Ouest à la rentrée

Le SPACE a bien lieu cette année au parc des expositions de Rennes, et le public pourra être accueilli sans limitation sauf le pass sanitaire qui sera obligatoire. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs au cours d'une conférence de presse qui se tenait mercredi 2 juin au parc-expo. Le salon professionnel de l'élevage avait été annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire. A noter que la billeterie se fera en ligne. Cette 35è édition va se dérouler sur trois jours du mardi 14 au jeudi 16 septembre 2021, au lieu de quatre précédemment; le vendredi 17 septembre sera uniquement une journée digitale.

Le soulagement

Du côté de l'organisation, on a retrouvé le moral après des mois d'incertitudes car l'annulation du salon l'an dernier avait été un crève coeur. "après une telle absence de salon, on sait que les éleveurs attendent de venir et que les organisateurs ont hâte de les retrouver" explique Anne-Marie Quéméner commissaire générale. Plus de 900 exposants sont déjà inscrits dont 89 pour la première fois. Les visiteurs internationaux pourront aussi venir en fonction des mesures sanitaires.

Les concours de retour

Le Salon c'est aussi le retour des concours d'animaux sur trois jours. 550 bovins de 13 races différentes se succéderont sur le grand ring. Le mardi sera consacré aux races à viande, le mercredi une race laitière sera mise à l'honneur avec le National Normand et le jeudi, la journée sera consacrée au concours Prim'Holstein. 200 animaux de 11 races ovines et caprines seront aussi présents au concours national de la race Bleu du Maine. Des présentations animales qui sont les incontournables du SPACE.

Les concours d'animaux, ça fait partie de l'image du SPACE. Les éleveurs attendent cela et ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer depuis la crise sanitaire. On a besoin de se retrouver autour d'une passion, celle de l'élevage - Marcel Denieul président du SPACE.

L'équipe d'organisation du SPACE avec Jean-Pierre Pigeault président du parc des expositions de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

L'innovation

L'avenir de l'élevage passe par l'innovation qui est l'une des cartes maitresse du salon. Le label "innovspace" distingue à chaque édition les innovations au service des éleveurs. Elles sont sélectionnées par un jury. Une centaine de candidatures ont été déposées cette année.

