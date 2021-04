La nouvelle éco : après le gel, l'agriculteur David Roy replante une partie de ses melons

Sur une des parcelles de David Roy, cultivateur de melons à Messemé, dans le nord de la Vienne, 3 ouvrières agricoles s'affairent autour de "tunnels" de plastique, alignés dans le champ, qui abritent de nombreux plants de melon.

Les plants de melon alignés sous les tunnels de plastique © Radio France - Antoine Jeuffin

L'objectif est de repérer ceux qui ont été grillés par le gel pour les remplacer par de nouveaux plants. "Quand c'est vert, on sait qu'il ne faut pas le changer, quand c'est un peu cramé, un peu jaune, on sait qu'il faut changer le plant parce qu'il est mort", explique Pauline.

Il faut ensuite tirer sur le plastique, enlever le plant abîmé, et en planter un nouveau à la place.

Les ouvrières agricoles remplaçant les plants gelés © Radio France - Antoine Jeuffin

Les plants grillés ne peuvent pas fleurir et ne donneront pas de fruit

David Roy, co-gérant des M'lons d'Alfred, prend un plant grillé dans sa main et montre que "le plant est gelé, il a les deux feuilles noires, il n'y a plus de racines, il faut le remplacer pour qu'un autre prenne sa place".

Lors du gel il y a une quinzaine de jours, l'agriculteur a bien essayé de limiter les dégâts avec des brûlots, ces feux de paille à côté des plantations pour faire remonter la température, mais ça n'a pas assez bien marché. Aujourd'hui, s'il ne remplaçait pas les plants morts, il perdrait environ 5% de sa future récolte, soit près de 40 tonnes de melon.

18.000 euros pour semer à nouveau

L'agriculteur explique qu'il "avait le choix" de ressemer ou non, mais que cela lui aurait fait gâcher de la main d'oeuvre lors de la récolte. Cependant, la cueillette sera "plus longue" et donc "plus coûteuse", assure David Roy :

Quand les premiers melons vont être mûrs, ils auront 15 jours d'avance sur ceux qu'on vient de remplacer, et il y aura donc 15 jours de décalage entre les deux cueillettes. Ça va augmenter le coût de la récolte.

L'agriculteur doit compter le coût actuel de ses replantations, "18.000 euros, calcule David Roy, entre l'achat de terreau en plus, de graines en plus, et la main d'oeuvre. On part déjà avec un handicap dans la saison", regrette le co-gérant de M'lons d'Alfred.