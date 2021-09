La nouvelle éco : après le gel, les vendanges s'annoncent mauvaises en Isère

Vous allez commencer vos vendanges en cette fin de semaine. Comment ça se présente après ce printemps difficile, notamment avec le gel ?

Alors ça va être une année un peu compliquée. On a perdu plus de 80% de la récolte, on a grêlé cet été fin août. Les raisins sont plus en retard que ces dernières années. Habituellement on vendange fin août, là on va commencer en fin de semaine et les maturités ne sont pas régulières, donc on a du mal à évaluer vraiment la date précise des vendanges. On sait qu'on va pouvoir récolter quelques cépages cette fin de semaine et les autres devront attendre, peut-être à la fin du mois.

Peu de raisins. Une récolte tardive. Est-ce que malgré tout, ça ira au niveau qualité pour le raisin?

Les raisins sont assez jolis pour qu'il en reste, à part certains où on a un petit peu de maladie à cause de l'humidité au mois de juillet, notamment du mildiou. Ça va demander un petit peu de trier, mais c'est assez facile parce que visuellement ça se voit bien. Le reste est assez sain, on n'a pas de pourriture, donc ça devrait aller.

Il y a donc des difficultés dans les vignes, mais aussi pour trouver des vendangeurs. Vous avez eu du mal à constituer votre équipe cette année?

Oui, on a eu beaucoup de mal. D'habitude, on a des coups de fil à partir du mois de mai/juin pour des candidats aux vendanges. Cette année, on n'en a pas eu. Nos vendangeurs habituels, il y a eu plusieurs désistements pour des raisons de santé notamment et les dates ne sont pas les mêmes que d'habitude donc ça change aussi leurs emplois du temps. C'est vrai qu'on a eu plus de mal à recruter, on a beaucoup de gens qui étaient volontaires pour venir vendanger le week-end, mais on a besoin de vendanger aussi la semaine donc c'est un peu compliquée à mettre en place.

Toutes les incertitudes que vous avez, notamment sur la maturité de vos raisins, ça joue sur les difficultés de recrutement pour savoir de combien de personnes vous avez besoin?

Bien sûr, ça joue parce que déjà, habituellement, on vendangeait une douzaine de jours, donc ça motive les gens pour venir travailler douze jours, alors que là, on est incapable de leur dire si ça va être quatre jours, cinq jours, six jours. On navigue un peu à vue, donc, au fur et à mesure de la maturité, suivant la vitesse à laquelle on va vendanger. Quand il y a peu de raisins, on perd un peu de temps par rapport à une récolte habituelle donc, on a du mal à voir le volume horaire dont on aura besoin.

L'Isère est loin d'être le seul département à se retrouver dans cette situation. Selon le ministère de l'Agriculture, la production française de vin devrait chuter de 29% cette année.