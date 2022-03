La nouvelle éco au salon de l'agriculture : ces Bretons ont inventé une bière au cidre

À l'instar du carambar ou de la tarte tatin, tout part d'une erreur, il y a deux ans, sur le stand Bretagne du salon de l'agriculture à Paris. Cette année, la famille Nicol de la maison du cidre du Hézo, au sud de Vannes (Morbihan), sont revenus présenter la "C&B", la bière au cidre. "Ce jour-là, notre bière moussait un peu, se souvient Didier Nicol, dans les allées du salon. On tirait les verres un peu à l'avance pour que la mousse retombe et un monsieur me demande alors un verre de cidre. J'ai pris le verre de bière qui était à moitié rempli et j'ai ajouté du cidre. Le monsieur me regarde et me dit "c'était bon, rassurez-vous, mais c'est quoi exactement?""

L'amertume de la bière mêlée à la douceur du cidre

Le résultat est une boisson inédite composée d'environ 60 % de cidre fruité et 40 % de bière blonde, à cinq degrés d'alcool. On y retrouve l'amertume de la bière et la douceur du cidre. Deux années de travail ont été nécessaires pour trouver la bonne recette, avant une version finale créée en juin dernier. "C'est étonnant parce qu'on n'a plus de repères en la buvant. Depuis deux ans, on a ajusté la recette parce qu'on avait des problèmes de stabilité, surtout en bouteille. Et donc là, maintenant, on a trouvé la solution. C'est une macération de cidre et de bière."

La C&B est proposée en bouteilles 33cl ou 75cl. © Radio France - Maxime Glorieux

La "C&B" est composé de produits locaux, directement sur le site de cette entreprise familiale vieille de quatre générations dans la presqu'île de Rhuys. "Les pommes viennent de nos vergers et la bière de notre eau de source. La plupart des bières bio en France, c'est plutôt l'eau du robinet, et moi, ça me dérange. C'est un forage que l'on a fait suivre par l'agence régionale de santé. En Bretagne, on a encore de l'eau potable !"

En vente directe ou dans des crêperies autour de Vannes

Cela fait 12 ans que la famille Nicol tient un stand au salon de l'agriculture. La bière au cidre est proposée pour le moment en vente directe, mais aussi dans des crêperie de Vannes et ses alentours. "Les crêpiers commencent à adhérer !", se réjouit Didier Nicol. En attendant une plus large distribution, la "C&B" est donc disponible à la maison du cidre du Hézo et dans la cidrerie Nicol, à Surzur, à une dizaine de kilomètres.