La nouvelle éco : au Space 2021, une innovation en Ille-et-Vilaine pour réduire le temps de traite des vaches

Le Space, le salon international de l'élevage, a fermé ses portes jeudi 16 septembre au parc des expositions à Rennes. Parmi les 1.100 exposants, 35 projets ont reçu le label Innov'Space. Parmi eux, une technique de brossage pour réduire le temps de traite des vaches du groupe néerlandais Lely est testée en Bretagne.

Optimiser le temps de brossage, diminuer celui de la traite

A l'origine du projet, un problème rencontré lors de la traite des vaches : difficile de maîtriser les courbes d'éjection du lait. La solution se trouve dans le brossage des pis de la vache selon Guillaume Déniel, conseiller élevage pour le groupe industriel Lely. "Dans le processus de traite, on va toujours brosser les animaux avant pour bien les stimuler. L'idée est donc d'augmenter un peu le temps de brossage pour stimuler la vache et d'avoir des courbes d'éjection meilleures pour tout le troupeau", explique-t-il, sur le salon du Space consacré au groupe Lely.

L'objectif est donc d'optimiser le temps de brossage et de réduire celui de la traite. Les brosses sont reliées à un algorithme "qui va prévoir quel brossage est le plus adapté à la vache, et ensuite il va voir si la vache répond bien et si ça améliore le débit de lait pendant la traite". Cette technologie a été développée par la maison mère, aux Pays-Bas. Quatre pays ont été choisis pour l'expérimenter : la Chine, les Etats-Unis, l'Allemagne et la France, avec des tests exclusivement dans cinq fermes d'Ille-et-Vilaine. "Grâce à cette nouvelle intelligence artificielle, avec un nombre important de données stockées, on arrive à jouer sur cette optimisation du temps de brossage", détaille Stéphanie Lefrançais, responsable marketing pour Lely.

Une commercialisation en 2022

Cette optimisation du temps de brossage est actuellement en phase de validation "pour avoir des résultats les plus fiables possibles, mais on espère pouvoir développer ce système courant 2022", ajoute Stéphanie Lefrançais. Selon la responsable marketing, cette technologie améliore le bien-être de l'animal, thème choisi par le Space pour son édition 2021 : "Le temps où la vache est stimulée, où il y a le vide sous les trayons pour que le lait s'évacue, ce temps-là, où l'on stimule les trayons, on va le diminuer, et c'est important pour respect un maximum les trayons de la vache." Cette innovation offre un autre avantage pour l'éleveur : elle ne coûte pas très cher puisqu'il s'agit d'une simple mise à jour du logiciel existant.