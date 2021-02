La nouvelle éco : avec le crise, la FNSEA redoute un manque de saisonniers

Les saisonniers étrangers pourront-ils venir en France pour récolter les premières productions de fraises ou d'asperges ? Le président de la commission emploi à la FNSEA, Jérome Volle, viticulteur et producteur de lavandes à Valvignières dans le sud Ardèche, ne cache pas ses craintes. Il redoute une fermeture totale des frontières pour les semaines à venir en raison de la pandémie de Covid-19. Selon lui , l'embauche de main-d'oeuvre locale est privilégiée mais cela ne suffit pas. La FNSEA souhaite renforcer ses liens avec Pôle Emploi mais trouver un million de saisonniers en agriculture reste une gageure. Il faut donc d'adapter et séduire de nouveaux volontaires : étudiants, salariés de la restauration ou de l'hôtellerie qui n'ont plus de travail, saisonniers hivernaux qui n'auront pas de travail cette année en raison de la fermeture partielle des stations de sports d'hiver.

Jérôme Volle était invité de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :