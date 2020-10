La nouvelle éco : à Bourganeuf, le pôle viandes est en phase de croissance

Le pôle viandes de Bourganeuf a été lancé en mai et son site de vente par internet est en service depuis juillet. Le premier bilan de cette nouvelle activité en Creuse est positif. La crise sanitaire et économique ne semble pas l'avoir freiné.

Cinq mois après son lancement, le pôle viandes de Bourganeuf connait des débuts satisfaisants. Ces infrastructures permettent de découper, de transformer et de laisser maturer de la viande en Creuse. A terme, il doit aussi se doter d'un abattoir éthique. 75 agriculteurs sont derrière ce projet.

La crise économique n'a pas empêché le pôle viande de se faire une place, petit à petit, dans le marché creusois. Les créneaux d'occupation des locaux sont pleins pour le mois et demi qui vient. Les ventes de viandes sont aussi très satisfaisantes.

Plusieurs lycées comme clients

Côté vente, 90% des consommateurs qui ont testé ces viandes locales repassent commande. Le lycée agricole d'Ahun, actionnaire, va bientôt être rejoint par le lycée Delpjhine Gay de Bourganeuf pour alimenter sa cantine. De grands chefs comme le restaurateur Redon à Limoges ont également décidé de prendre des actions et de transformer leur viande ici.

L'unité devrait bientôt s'étoffer d'un abattoir qui respecte le plus possible l'animal. Des essais seront effectués durant octobre. "On y va pas à pas, assure Guillaume Betton le président du pôle viandes, car on veut présenter un abattage modèle."

Une nouveauté a déjà vu le jour. Pour les commandes à distance en Creuse, à Paris ou dans le sud de la France, la viande locale voyage en chrono Freeze. Ce n'est pas de la congélation ordinaire mais plutôt une "hibernation" qui permet à la viande d'arriver chez vous avec un maximum de qualités. Pour tous renseignements sur le pôle viandes locales de Bourganeuf, rendez-vous sur lesviandespaysannes.net .