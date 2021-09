La Nouvelle Eco : Banton et Lauret, premier sous-traitant viticole de Gironde, en quête de saisonniers

C'est un problème auquel sont confrontés de nombreux vignerons en Gironde : le manque de main d'œuvre pour les vendanges. Elles débutent tout juste dans le Bordelais, en ce début de mois de septembre. Première récolte des crémants, avant les blanc dès le milieu de cette semaine puis les rouge à la fin du mois, pour une année qui s'annonce famélique après les aléas climatiques des derniers mois.

200 CDI et 600 clients

Des saisonniers sous les ordres des entreprises de sous-traitance du travail viticole. La société qui domine ce secteur en Gironde, c'est Banton et Lauret. Basée à Vignonet, au sud de Saint-Emilion , elle compte 200 salariés en CDI auxquels il faut ajouter un millier de saisonnier pour la période des vendanges. L'entreprise a environ 600 clients sur l'ensemble de la Gironde dans le St Emilionnais bien sur, l'Entre-deux-Mers et le Médoc, mais aussi un peu en Dordogne.

Les effectifs de saisonniers qui viennent travailler pour les vendanges sont essentiellement constitués de demandeurs d'emploi. Il y a aussi des saisonniers récurrents, qui reviennent tous les ans. Certains salariés posent également des congés dans leur entreprise pour venir travailler dans les vignes, selon la cogérante de Banton et Lauret, Sophie Lauret. C'est le cas chaque année pour des salariés de la SNCF. On retrouve donc assez peu d'étudiants, puisque la période coïncide généralement au retour sur les bancs de la faculté.

Diversification de l'entreprise

Un recrutement de plus en plus délicat. "C'est difficile depuis quatre à cinq ans", estime Sophie Lauret. La faute notamment à un salaire relativement bas, payé au smic, pour un travail physiquement très éprouvant, avec en plus la nécessité de se déplacer de son domicile aux vignobles du Bordelais. Malgré cela, Banton et Lauret reste le numéro 1 de son secteur en Gironde, parce qu'elle a été la pionnière dans le département à se consacrer à la culture des vignes.

L'entreprise a été fondée il y a plus de 30 ans, en 1990. Au départ pour la récolte : manuelle ou mécanique, puis les services se sont diversifiés. Elle propose par exemple la gestion administrative d'un vignoble ou l'entretien des propriétés et espaces verts autour des vignes.