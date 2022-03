La nouvelle éco : bilan du salon de l'agriculture avec son président samarien Jean-Luc Poulain

Le salon de l'agriculture 2022 s'est terminé ce dimanche soir à Paris. Une édition de retrouvailles après deux années de vide à cause de la crise sanitaire. Le bilan est positif pour son président, le Samarien Jean-Luc Poulain, même si la guerre en Ukraine a fait beaucoup parler.

"On regrette que les candidats à la présidentielles ne soient pas vraiment venus nous exposer leurs visions de l'agriculture. Il y avait des sujets plus brûlants. La guerre en Ukraine, bien sûr que ça nous préoccupe aussi. Les premiers touchés sont les marchés de matières premières et nous sommes, agriculteurs, des fournisseurs de matières premières", dit Jean-Luc Poulain.

"Si vous interrogez les gens qui sont là pour faire des affaires, et bien je n'ai pas vu de mécontents. Et puis niveau chiffres, c'était bien au delà de nos espérances puisque l'on a fait plus de 500.000 entrées", note encore Jean-Luc Poulain. "Le plaisir que les gens ont eu à se retrouver, à travailler ensemble. C'est l'image que je veux garder de ce salon 2022", termine-t-il.

L'interview de Jean-Luc Poulain, le président samarien du salon international de l'agriculture est à réécouter en intégralité