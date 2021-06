La nouvelle éco : Bioponi encourage les agriculteurs à se lancer dans l'aquaponie en Occitanie

L'aquaponie c'est le mélange subtil entre un élevage de poissons, une culture de végétaux et un élevage bactérien. Tous les trois sont dans un circuit fermé dans lequel circule une eau vivante. Cette solution d'avenir permet notamment d'économiser beaucoup d'eau explique sur France Bleu Occitanie Félix Haget, le fondateur de la Scop toulousaine Bioponi spécialisée dans ce secteur. Interview.

France Bleu : En quoi l'aquaponie est une solution d'avenir?

On a une énorme économie d'eau puisque tout est recirculé, on a pas besoin d'utiliser d'intrants d'engrais et on ne peut pas utiliser d'antibiotiques [...] sinon on désintègre notre écosystème. C'est un modèle durable au niveau économique, écologique et social.

France Bleu : Vous accompagnez tous ceux qui veulent se mettre à l'aquaponie?

Oui, c'est l'objectif de Bioponi. Accompagner à partir des idées jusqu'à la concrétisation des fermes, dans les procédures administratives, dans le recrutement du personnel, la formation, de A à Z on les accompagne.

France Bleu : Beaucoup de demandes en Occitanie ?

L'Occitanie est une des régions de France où l'aquaponie se développe le plus donc tant mieux pour nous on a du travail en local. Je pense qu'en Occitanie il y a un climat favorable à la production maraîchère, parce que le Sud-ouest est historiquement une grosse zone de production piscicole avec le leader français de la production de truites.

France Bleu : Vous avez accompagné beaucoup de projets dans le monde?

En trois ans de création, on a bientôt une trentaine de projets étudiés. Peu parviennent jusqu'à l'étape de concrétisation et de construction de la ferme parce qu'il y a des seuils importants à franchir. Mais aujourd'hui ça y est, on voit les premières fermes qui émergent en France et à l'étranger.