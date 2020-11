La nouvelle éco : c'est à Salon-la-Tour en Corrèze que la première coopérative bio du Limousin voit le jour

Il n'y avait pas jusqu'à présent de coopérative 100 % bio en Limousin. C'est chose réparée avec la création de Biocorrèze à Salon-la-Tour. Ce sont 10 producteurs des environs qui ont ainsi décidé de s'associer pour proposer leurs fruits et légumes, essentiellement des pommes de terre, des oignons et des courges pour commencer, entièrement produits en bio donc et localement. "On avait remarqué que les fruits et légumes vendus localement venaient essentiellement d'ailleurs et de très loin" souligne Martin Molle, président de Biocorrèze. Et les producteurs locaux isolément ne pouvaient pas avoir une offre suffisante pour satisfaire la demande.

On a clairement vu que relocaliser la production était important" Martin Molle

D'où l'idée de se réunir pour regrouper la production et prendre sa part dans ce marché des fruits et légumes bio. . Une ambition qui arrive en pleine crise du covid. Le projet avait évidemment été lancé par les 10 coopérateurs avant cela mais il n'en a été que plus renforcé par l'arrivée de l'épidémie et des répercussions économiques qu'elle a engendrées. "On a clairement vu là que relocaliser la production était important puisqu'on a vu les désordres économiques qu'il y a pu avoir". Plus même qu'avoir été conforté dans leur projets les producteurs se sont dit " que plus que jamais c'était un projet qui devient nécessaire".

Atteindre les clients des grandes surfaces

La coopérative a pour but de mutualiser le stockage et le conditionnement des fruits et légumes. Et surtout leur commercialisation. Car Biocorrèze ne vise pas le détail. En effet même si la clientèle des circuits courts et du bio qui se rend sur les marchés notamment a augmenté depuis la crise elle reste faible, 5 ou 10 % de la population estime Martin Molle. "On s'est dit qu'il faudrait atteindre la population qui continue à faire ses courses en grande surface, dans les épiceries ou qui va dans les restaurants d'entreprises". Ce sont donc là les marchés principaux auxquels va s'attaquer Biocorrèze. Plus précisément dans les villes de Brive, Tulle et Limoges. La commercialisation commencera à la récolte de l'été 2021.

Vous pouvez soutenir le lancement de la coopérative Biocorrèze en participant à la campagne de financement participatif en cliquant ici