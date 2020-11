50 % des agriculteurs s'apprêtent à cesser leur activité dans les dix ans à venir. Pour réussir le défi du renouvellement des générations en agriculture, les Chambres d'agriculture de Bretagne organisent une semaine de la transmission et de l'installation jusqu'au 27 novembre.

La nouvelle éco : c'est la semaine de la transmission et de l'installation agricole en Bretagne

Aujourd'hui, on compte en Bretagne 450 offres de fermes à reprendre. Des fermes de tous types de productions, conventionnelles, en bio ou en circuits courts. C'est "un enjeu pour la production, l'emploi et l'aménagement du territoire" rappelle Marie Isabelle Lebars, la responsable du service installation et transmission à la chambre d'agriculture de Bretagne.

Agriculteur : métier d'avenir, métier de passion

Pendant une semaine, les conseillers des chambres d'agriculture de Bretagne se mobilisent pour attirer de nouvelles vocations et permettre un passage de relais entre cédants et repreneurs dans les meilleures conditions.

La transmission des exploitations agricoles : un enjeu pour l’aménagement du territoire © Radio France - Laetitia Cherbonnel

Chaque année, 2000 porteurs de projets se renseignent pour s'installer en agriculture. Seule la moitié ira jusqu'au bout du projet. "Une installation est réussie si elle est anticipée", précise Marie Isabelle Lebars. "Il faut se faire accompagner. On est là pour répondre aux questions, apporter les expertises, et proposer les bons outils au bon moment."

Cette année, en raison de la crise sanitaire, cette semaine de l'installation prend une forme numérique avec quinze web-conférences pour cédants et repreneurs.