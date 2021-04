La nouvelle éco : Ceva Santé Animale vaccine les volailles pour les paysans africains

Il n’y a pas que les vaccins contre le covid qui sont essentiels. Ceva Santé Animale vient de lancer un programme de vaccination des volailles sur le continent africain. Il a pour objectif de permettre à 150 000 petits producteurs de volailles d’être plus efficaces et de développer leur production.

La population africaine doit doubler d'ici 2050

Jusqu’à présent, ces petits producteurs sont confrontés à deux problèmes. D’abord, la forte chaleur. Ils n’ont pas les moyens de conserver des vaccins qui doivent être gardés au froid. Ensuite ils souffrent d’un manque d’information sur les maladies infectieuses qui circulent sur le continent. Résultat, des pertes importantes qui expliquent en partie les difficultés de nutrition qui persistent en Afrique. Plus de 250 millions d’Africains sont aujourd’hui sous-alimentés. Un milliard n’ont pas accès à une alimentation saine. Quand on sait que la population africaine est amenée à doubler dans les 30 ans qui viennent, on mesure la nécessité et l’urgence de trouver des solutions pour fournir à la population suffisamment de protéines abordables et de qualité.

Un projet soutenu par Bill Gates

Ceva Santé Animale, qui est le 1er laboratoire vétérinaire en France et le n°5 mondial, s’est appuyé sur GALVmed. Cette organisation internationale à but non lucratif travaille sur la distribution des vaccins et des médicaments pour le bétail en faveur des petits producteurs, souvent isolés. L’idée est donc de leur fournir plus de 50 millions de poussins nouveau-nés, vaccinés en couveuse dans des couvoirs de taille moyenne. 8 pays sont concernés, de l’Ethiopie à la Côte d’Ivoire, en passant par le Nigéria ou le Rwanda. Il a fallu 4 ans pour mettre en place ce projet qui est d’ailleurs soutenu par la fondation de Bill Gates, le créateur de Microsoft.