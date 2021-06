L'agriculture ne bénéficie visiblement pas de la sortie de crise sanitaire ! Pas en tout cas du côté des effectifs : à l'heure des contrats saisonniers pour cet été, les agriculteurs sont en manque de candidats, comme dans la Somme. La Chambre d'agriculture du département a du mal par exemple à trouver des candidats dans l'ouest de la Somme, plutôt dans l'élevage.

Alerte rouge aussi dans l'est de la Somme, dans les exploitations céréalières, pommes de terre, légumes... Et "les salaires n'intéressent pas" regrette Sylvie Cavel, en charge du recrutement pour la Chambre d'agriculture de la Somme. Les jeunes se détournent des professions agricoles, notamment l'été comme le constate aussi François Cousaert, qui gère une exploitation grande culture céréales betterave 130 hectares dans l'est de la Somme, à Cartigny près de Péronne.

La nouvelle éco : dans la Somme, agriculteur cherche candidats désespérément Copier

Parmi les offres à pourvoir en ce moment, des postes de premier chauffeur dans l'est de la Somme. C'est à dire faire les semis, l'irrigation et transporter des récoltes avec un tracteur gps embarqué. Mais selon les agriculteurs, les candidats manquent aussi de qualification. Une formation agricole ou de l'expérience est notamment privilégiée.

Si vous êtes intéressé, la demande est là aussi en maraîchage : les agriculteurs vont avoir besoin de bras pour ramasser les légumes dans les champs. Un travail surtout physique. Des contrats été de trois mois sont à pourvoir, du côté de Roye ou Montdidier. Toutes les offres sont à retrouver sur le site de la Chambre d'agriculture de la Somme, et sur les réseaux sociaux.