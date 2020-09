La nouvelle éco : dans les Pyrénées-Orientales, une récolte "plus que moyenne" pour les pêches

Cette année, la production de pêches est en baisse sensible dans le département. Notamment à cause de la météo.

Pour Christophe Olive, arboriculteur et administrateur de la coopérative Ille Fruits, le constat est sans appel. "C’est une saison qui est plus que moyenne : la baisse de production est en baisse de 20 à 30% par rapport à la normale" a-t-il expliqué dans la Nouvelle Éco ce vendredi sur France Bleu Roussillon. Cette diminution du rendement est principalement due aux conditions météo observées ces derniers mois : "nous avons eu un hiver très doux et un printemps humide. La récolte a même débuté avec une quinzaine de jours d’avance et elle s’est terminée à la mi-août. On n’avait jamais connu une telle précocité."

Une année "complexe"

La baisse de production a mécaniquement entraîné une hausse des prix sur les étals. "Les producteurs ont peut-être pris 5 à 6% de plus. Mais en ce qui concerne les marges, les grandes surfaces n’ont pas toutes joué le jeu" reconnait Christophe Olive.

La récolte 2020 s’est également effectuée dans des conditions très particulières à cause de l’épidémie de coronavirus. "Nous avons eu des difficultés au début à recruter des saisonniers car la main d’œuvre étrangère est venue beaucoup plus tard. Ensuite il a fallu mettre en place des mesures de distanciation dans les vergers avec distribution de masque et de gel. Ça a vraiment été une année complexe…"