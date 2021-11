La nouvelle éco : des producteurs laitiers mayennais et sarthois du groupe Bel relèvent le défi climatique

Les producteurs de lait mayennais et sarthois, qui travaillent pour l'industriel Bel, et regroupés au sein de l'association APBO, veulent relever le défi climatique

Les producteurs de lait mayennais et sarthois, qui travaillent pour l'industriel Bel, et regroupés au sein de l'association APBO, veulent relever le défi climatique. Ils s'engagent dans une démarche vertueuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les exploitations et de promotion d'un modèle d'agriculture durable.

"L'environnement, ce n'est pas une contrainte"

Dans le secteur de la production de lait, à cette échelle aussi vaste, c'est sans précédent précise Yoann Lézé, vice-président de l’APBO, éleveur laitier à Quelaines-Saint-Gault dans le Sud-Mayenne : "à partir du moment où on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, on a un impact sur nos résultats techniques et économiques sur nos fermes. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'environnement n'est pas une contrainte. On a pris conscience de ces sujets-là, on se forme et s'informe. On a compris qu'il fallait qu'on avance sur ces sujets. Cette démarche n'aura pas de conséquences sur la qualité de lait. Sur la quantité, peut-être on aura des productions inférieures. Chaque vache pourrait nous faire perdre un peu de chiffre d'affaire. Mais on a réussi à avoir des primes qui permettent de compenser".

En 2020, ce sont 440 fermes (57 % des adhérents de l’APBO) qui se sont engagées dans la démarche. En 2021, près de 280 exploitations supplémentaires les rejoindront.

Les axes de la stratégie bas carbone de l'APBO