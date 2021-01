La Nouvelle Eco : 2020, une année en demi-teinte pour la coopérative Dijon Céréales

-Didier Lenoir, comment vous expliquez que le chiffre d'affaires de la coopérative augmente en 2020 alors que les rendements baissent ?

"Sur l'exercice 2019-2020, nous enregistrons une certaine stabilité avec un chiffre d'affaire entre 3 et 4 %. La coopérative n'a pas le pouvoir de faire bouger son chiffre d'affaires. C'est la récolte de nos adhérents et la valeur mondiale de la marchandise qui en décident. On reste dépendant de ces grands marchés mondiaux et surtout de la météo et du climat. La Côte-d'Or subit aussi ces évènements."

Le réchauffement climatique et la baisse des rendements responsables de la mauvaise récolte

"Il faut rappeler que notre département se situe dans une zone intermédiaire avec des plateaux et des zones de plaines à la peine ces dernières années par rapport au réchauffement climatique. Le risque de notre métier, c'est qu'au dernier moment, le climat impacte notre activité, et c'est ce qui s'est produit en 2020."

-La baisse des rendements est-elle générale ?

"La récolte d'automne a été touchée et cela concerne aussi les zones de plaines. Tout le département est concerné. Les éleveurs sont également concernés et pour la coopérative, c'est les achats d'alimentation animale qui plombent les finances. Les récoltes de maïs, soja et tournesol ont tous été touchés par la sécheresse de cet été. On sait qu'en France, les cultures de colza ont baissé en surface de façon considérable, environ 60 % en Côte-d'Or."

Augmentation des prix en quelques mois

-Comment s'annonce l'année 2021 ?

"On suit les cours mondiaux. Il y a une petite hausse des cours des matières premières. En quelques mois des prix ont augmenté entre 15 et 20 %. Cela va nous permettre de rattraper la baisse de rendement observée en 2020. Il faut que ces prix restent stables jusqu'à la moisson pour nous garantir un prix rémunérateur pour l'agriculteur. C'est ce que nous souhaitons en 2021 pour tous nos agriculteurs."

-Est-ce que cela va avoir un impact sur le porte-monnaie du consommateur ?

"L'augmentation du prix des céréales a peu d'incidence sur le prix par exemple d'une baguette de pain. C'est quelques centimes en plus. La farine représente 7% seulement de la valeur du produit. Je pense que pour le consommateur, c'est important de savoir que c'est un produit local qui est utilisé. Le blé ou le maïs n'a pas traversé la planète et surtout que c'est un produit éthique, sans OGM. La filière locale est très importante pour notre coopérative."

Un projet de méthanisation de groupe à Chatillon-sur-Seine

-Quels sont vos projets en matière de recherche et développement ?

"Cela fait partie de nos priorités : trouver de nouvelles productions pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons deux plates-formes d'essais type lavande bambous ou arbres fruitiers que l'on a pas l'habitude de voir dans notre département. On est aussi en recherche sur des production d'oléagineux plus résistantes. Enfin on compte sur de nouvelles activités, en particulier sur des énergies issues de l'agriculture, avec une méthanisation de groupe du côté de Chatillon-sur-Seine."