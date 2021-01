La nouvelle éco : du rugby à boire quand les stades sont fermés grâce à une box de vin de rugbignerons

Les rugbymen et leurs supporters ne peuvent plus aller au stade à cause du Covid mais à Carpentras, un sommelier leur propose de se retrouver autour d'un verre. Laurent Deschizeaux a été formé à l'Université du vin de Suez-la-rousse et il a inventé le concept d'une box vini-rugby. Tous les deux mois, le sommelier des Vins de l'Ovalie envoie pour moins de trente euros une sélection de vins produits par des viticulteurs rugbymen.

Du vin produit par des rugbignerons

Le sommelier a joué au rugby dans le beaujolais et ces co-équipiers lui disaient que "là où il y a du rugby, il y a du vin". Alors il a lancé sa box des Vins de l'Ovalie car "quand on a une passion, on la vit à fond. Autant acheter du vin fait par des vignerons rugbymen. Avec le Covid-19, on ne peut plus aller voir de match donc mon objectif est d'apporter du rugby à boire pour les amateurs de vins et de rugby";

A boire et à lire dans une box ovale

Dans les box des vins de l'Ovalie, Laurent Deschizeaux glisse tous les deux mois deux bouteilles et un magazine Passe-croisée avec portrait et interview pour "découvrir le parcours du vigneron et du rugbyman".

Tour de France des vignerons du rugby

Les ballons volent parfois au-dessus des ceps car pour Laurent Deschizeaux le vin et le rugby jouent sur les mêmes terrains : " les notions d'entraide, d'effort dans la fabrique du vin sont des valeurs des valeurs communes entre rugby et vin".

Le sommelier Laurent Deschizeaux a choisi des vins dans les Côtes-du-Rhône, le Beaujolais, en Alsace, dans le Languedoc. La prochaine box proposera des vins de Bourgogne avec un viticulteur - rugbyman de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or). Les amateurs peuvent s'abonner mais aussi acheter les box déjà sélectionnées.

Vin de deuxième ligne : corsé ou raffiné ?

Le sommelier Laurent Dechizeaux garantit que tous les goûts seront dans la mêlée : "il y a autant de variétés de vin que de tempéraments de joueurs. On peut avoir un vin de deuxième ligne très corsé qui correspond à ce poste dans la mêlée, le paquet, là où c'est rugueux. Mais on peut avoir des vins qui se savourent dans la finesse et le raffinement comme le jeu d'un autre deuxième ligne".

Laurent Deschizzaux propose du "rugby à boire" avec sa box vini-rugby unique en France Copier