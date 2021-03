La Nouvelle-éco: du sarrasin produit en Côte-d'Or dans nos assiettes

Et si on demain on mettait des biscuits de sarrasin au menu du petit déjeuner ? Cette plante qu'on appelle aussi le blé noir fait son retour dans nos campagnes portée par la vague du sans-gluten car le sarrasin fait un excellente farine, mais ce n'est pas une céréale. Dans le nord de la Côte-d'Or, entre Dijon et le Châtillonais une trentaine d'agriculteurs produisent actuellement 400 hectares de sarrasin en culture bio. Tout est ensuite transformé en farine ou gâteaux dans un atelier de Montbard.

Les pionnier de cette culture s'appellent Sylvie et Pascal Guérin, agriculteurs à Billy-Les-Chanceaux "On a commencé en 2015" détaille Pascal Guérin. "On a vu un reportage sur un atelier de Montbard qui produisait des gâteaux avec de la farine de sarrasin venant de l'Europe de l'est. On s'est dit alors qu'on pouvait faire pousser cette plante chez nous et mettre sur pied une filière locale. On a commencé a tout produire en bio, car cette plante s'adapte facilement aux sols pauvres et ne demande pas d'engrais."

Sylvie et Pascal Guérin dans leur ferme "Le Gaec de la Seine" © Radio France - Olivier Estran

A l'autre bout de la chaîne, Nicolas Crabot est ravi. C'est le co-fondateur de "l'Atelier Sarrasin" qui emploie 5 personnes à Montbard. "En France, on manque de sarrasin. Les deux-tiers de blé noir qui sont consommés sur le territoire national sont importés de l'étranger. Nous, on est sur des produits bios, alors ça n'aurait pas vraiment de sens de faire venir notre farine de Chine. Les consommateurs sont vigilants maintenant à ce genre de choses. Alors si des producteurs nous rejoignent, ce sera très bien pour notre agriculture et très bien pour notre business."

On veut doubler notre production en 2021"-Nicolas Crabot , dirigeant de "l'Atelier du Sarrasin"

Au fait que fait-on avec le sarrasin ? eh bien pas uniquement des crêpes de blé noir "On produit des biscuits sucrés ou salés, du steack végétal et du kasha qui sont des graines décortiquées et toastées pour leur donner du goût" détaille Nicolas Crabot.

Tout cela se vend dans toute la France dans les épiceries bios, et ça marche plutôt bien "On transforme actuellement 30 tonnes de sarrasin a l'année" explique Nicolas Crabot "et on se donne un an pour doubler notre production."

Des graines de sarrasin © Radio France - Camille André

Les agriculteurs de de Côte-d'Or engagés dans cette filière cherchent donc à convaincre leurs collègues pour arriver bientôt à mille hectares de sarrasin dans le département. "C'est une plante qui peut se mettre en deuxième culture, c'est a dire qu'on peut avoir une culture de fourrage pour les animaux, puis après la fauche de printemps, semer du sarrasin que l'on recoltera en septembre" explique Pascal Guérin. "Le seul bémol , c'est que les rendements sont aléatoires, parfois très bons et parfois moins. Mais comme cette plante ne demande pas de traitements, elle reste bien moins cher à produire que le blé". Et comme l'appétit pour le bio ne se dément pas, elle pourrait aussi rapporter gros.