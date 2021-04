La nouvelle éco : en Mayenne, les pommes à cidre ont été épargnées par le gel

En Mayenne, l’épisode de gel tardif a rudement affecté les agriculteurs, notamment les arboriculteurs. Les producteurs de pommes ont vécu quelques nuits blanches. Mais, c'est plutôt une bonne nouvelle, les pommes à cidre ont été épargnées.

La récolte 2020 s'annonce donc plutôt bonne. Cela dit, d'autres défis attendent dans les années à venir les professionnels de la filière à cause des bouleversements climatiques. Denis Rouland est le président de l'association pour la promotion des produits cidricoles du Maine : "le gel a touché les variétés précoces, en début de floraison. Les pommes à cidre, qui commencent seulement à fleurir, ont eu de la chance de passer à côté. Difficile de savoir si on aura une bonne récolte mais toutefois on a une floraison importante cette année, ça nous permet d'assurer un potentiel confortable malgré des conditions climatiques difficiles". Denis Rouland est donc persuadé que la quantité et la qualité seront au rendez-vous.

L’association pour la Promotion de la Production Cidricole du Maine (APPCM) a été créée en 1984 en Mayenne. Elle est devenue régionale en 1990. Depuis le 17 mars 2016, elle a pris le nom "Les cidres de Loire". Depuis sa création, l'association a pour but de représenter l’ensemble des partenaires de la filière cidricole régionale : producteurs, producteurs- transformateurs, collecteurs, transformateurs, auprès des pouvoirs publics et de la profession et de mener toute action en faveur du développement de la filière cidricole régionale.