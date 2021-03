La Nouvelle Eco en Poitou : Un producteur de pommes de Charroux va installer un distributeur de jus

Un distributeur de jus pour vendre ses produits à tout heure au pied de son exploitation. Voilà l'idée que va mettre en place Eric Gargouil gérant de l'entreprise du même nom à Charroux, précisément à Chantegrolle, dans la Vienne depuis 1997.

Avec le distributeur, les gens pourront venir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Un moyen de vente plus pratique et qui lui permettra de mieux faire connaitre ses produits. "Le distributeur proposera du jus de pomme, des légumes, il y aura plusieurs produits dedans. Le principe c'est que nous avons un magasin de vente mais il est ouvert du mardi au samedi et tous le monde ne peut pas venir chercher nos produits. Avec le distributeur, les gens pourront venir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", détaille le producteur.

Des produits locaux et issus de l'exploitation

Des produits 100% locaux et en grande partie issus de l'exploitation Gargouil. "Tout ce qui est pommes, poires, coings, les jus, tous nos produits transformés viennent de la maison. Pour ce qui est conserves, elles viendront de la Vienne."

Eric Gargouil prévoit aussi d'ici le mois d'août de mettre en place du maraîchage sur l'exploitation. "A la fin de l'année, les légumes qui l'ont vendra seront produits à la ferme."

Dans les prochains mois l'entreprise familiale qui compte 7 employés voudrait aussi mettre en place un "drive" avec des paniers à récupérer directement dans le distributeur.

Plusieurs distributeurs de jus à venir dans la Vienne

Eric Gargouil a déjà commandé plusieurs de ces distributeurs, fabriqués sur mesure dans le Bas Rhin et livrés fin avril. "On en ouvre également un autre à Savigné. Après on pourra en ouvrir ailleurs ensuite", Eric Gargouil.

Les gens viennent de plus en plus chez les producteurs

Selon lui ce projet correspond aussi à une hausse de la demande des consommateurs pour les magasins de producteurs. "On s'aperçoit que même avant la crise du Covid 19, les gens viennent de plus en plus chez les producteurs. Mais maintenant ils reviennent vraiment en masse", conclut-il. Il faudra attendre le mois de juin pour aller acheter les premières bouteilles de jus chez Gargouil.