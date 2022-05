La nouvelle éco : un point relais dans deux fermes bretonnes pour des produits agricoles français surgelés

Deux fermes bretonnes, installées au nord de Rennes et à l'est de Vannes (Morbihan), font désormais office de point relais pour les produits agricoles surgelés d'Écomiam. Ce partenariat a été créé grâce à l'entreprise Agrikolis, dont l'un des buts est de soutenir les agriculteurs.

Les filets de dinde et les purées de céleri surgelés ne poussent pas dans les champs. Pourtant, vous pouvez désormais en récupérer dans deux fermes de Bretagne : celle située à Ambon (Morbihan), à côté de Vannes, au lieu-dit Lavignac ; et celle implantée à Montgermont, au nord de Rennes, au lieu-dit du Pré Neuf. Ce sont des produits concoctés par l'entreprise finistérienne Écomiam. Ce partenariat vient d'être mis en place grâce à la société Agrikolis, basée dans le Nord, à Roubaix.

Du champ à la livraison

Jean-Philippe Tirel, céréalier à Montgermont depuis 36 ans, joue ce rôle de point relais depuis trois ans. Il reçoit et stocke des produits que vous pouvez commander, sur Internet, chez des enseignes partenaires. Par exemple, une machine à laver ou une tondeuse. "Je reçois les camions tous les matins et je prépare tous mes colis l'après-midi, explique-t-il. Les clients choisissent un créneau horaire sur Internet pour récupérer leurs achats. Quand ils arrivent, à partir de 17h, je leur donne juste un petit coup de main."

"Ça part de la ferme et ça revient à la ferme, sourit-il. La boucle est bouclée." - Jean-Philippe Tirel, agriculteur

Économiquement, c'est intéressant : 1.500 € par mois en moyenne. Il n'a pas hésité à répondre présent pour faire la même chose avec de la viande, du poisson ou des légumes surgelés. Surtout que c'est un choix qui, pour lui, a beaucoup de sens. "Ça part de la ferme et ça revient à la ferme, sourit-il. La boucle est bouclée."

Ouvrir la ferme

Ces produits sont issus d'exploitations françaises et cuisinées par l'entreprise de Quimper Écomiam. Pour son PDG, David Sauvaget, ce point relais dans les fermes coche toutes les cases. Les consommateurs font des économies par rapport à la livraison à domicile et les agriculteurs sont, potentiellement de précieux ambassadeurs.

"Les agriculteurs ont des réponses aux questions que le consommateur peut légitimement se poser, estime-t-il. Sur la façon dont il travaille, l'usage des pesticides... Il y a des idées reçues alors que la réalité est tout autre. Chez les agriculteurs, tout est bien maîtrisé et fait avec précaution. Et c'est l'agriculteur qui pourra le plus facilement expliquer et rassurer le consommateur."

Soutenir les agriculteurs

Ce partenariat a été signé grâce à Agrikolis, une entreprise de Roubaix, dans le Nord, créée il y a trois ans. L'idée des cofondateurs, c'était de soutenir les agriculteurs face aux difficultés de leur métier. "Il y a deux choses, explique Cédric Guyot, l'un des cofondateurs. L'incertitude due à leur métier, avec le changement climatique et les cours qui fluctuent. Là, les agriculteurs ont un revenu assez lissé sur le mois. Et puis, la deuxième chose, et ils nous le disent tous, c'est qu'ils peuvent rencontrer du monde et surtout parler de leur métier. Et ça leur plaît !"

Jean-Philippe Tirel, le patron de l'exploitation à Montgermont, ne déroge pas à cette règle. Il aime discuter d'agriculture avec les familles ou voir les enfants grimper sur le tracteur. Gagner un revenu stable lui laisse aussi plus de temps avec ses proches. "Ça me libère mes week-ends. Et ça, j'apprécie", avoue-t-il.

David Sauvaget, PDG d'Écomiam ; Jean-Philippe Tirel, agriculteur ; Damien de Bodman, responsable d'un magasin Écomiam et Cédric Guyot, cofondateur d'Agrikolis © Radio France - Clara GUICHON