La nouvelle éco : des fleurs de saison pour la fête des mères, cultivées à Baulon, en Ille-et-Vilaine

Cécile Casali a monté son entreprise, Floramazette, à Baulon, au sud-ouest de Rennes, en octobre 2020. Cette horticultrice fait pousser ses plantes avec des méthodes biologiques : en pleine terre, sans engrais et sans serre chauffée. Elle prépare sa première vraie fête des mères, un événement phare pour son activité.

Camomille, molucella et nigelle

Le bouquet de la fête des mères de Céline Casali n'est composé que de fleurs de saison : de la camomille, de la molucella, avec ses petites clochettes, et surtout de la nigelle, connue pour ses graines utilisées pour faire du pain. "C'est une plante avec un feuillage très délicat avec des petite fleurs bleues", décrit l'horticultrice.

Céline Casali ne vend et produit que des plantes qui poussent en pleine terre, sans engrais et sous des serres qui ne chauffent pas. "La gamme est forcément réduite mais plus savoureuse", explique-t-elle. Sur les marchés, face aux clients, elle doit souvent longuement expliquer la manière dont elle travaille.

Il y a une histoire derrière ses fleurs - Céline Casali, horticultrice

"Il y a énormément de questions sur le fait que je ne vends pas des roses ou des pivoines, explique Céline Casali. En fait, je dois faire un apprentissage sur les fleurs de saison qui s'apparente à celui autour des légumes de saison. C'est comme les tomates. En janvier, on peut en trouver, mais elles poussent sous des serres chauffées et éclairées. Les plantes qui poussent dans ces conditions sont forcées. Les fleurs peuvent être plus fragiles, avec une tige qui se casse et un calibre plus petit."

Mauvaises herbes et maladies

Convaincre est d'autant plus important pour la fête des mères, le moment phare de l'année. Cette année, sur sa parcelle d'un hectare, six de ses onze serres sont consacrées aux fleurs pour la fête des mères. "L'année dernière, c'était une année très froide où j'ai eu beaucoup de mal à voir les premières fleurs pour la fête des mères, et je m'en suis mordu les doigts, avoue la jeune femme en riant. Cette année, c'est autre chose. J'ai mis les plantes sous serre parce qu'une fois qu'elles sont couvertes, elles sont moins stressées par la pluie, le vent, les écarts de températures. Et elles sont d'autant plus belles."

Travailler avec des méthodes biologiques implique des difficultés. Par exemple, ses renoncules ont été attaquées par des pucerons. "Ce sont des bêtes blanches sur des fleurs couleur rouille : c'est pas beau, explique-t-elle avec tristesse. En plus, j'ai l'image de l'année dernière. Mes renoncules étaient magnifiques et c'est grâce à elles que je me suis fait connaître. Les clients me demandent quand elles arriveront... Disons qu'elles arriveront... L'année prochaine ?", rit-elle.

En attendant entre la récolte, les bouquets et les livraisons, elle n'a pas le temps de chômer.

Dans l'exploitation de Cécile Casali © Radio France - Clara GUICHON