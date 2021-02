La Nouvelle Éco : inquiétudes pour le monde agricole des Pyrénées-Orientales ?

La filière viticole est la plus touchée par la crise.

"Quelles que soient les filières, nous accusons pas mal de difficultés". Fabienne Bonet, présidente de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales, ne le cache pas : la situation des agriculteurs du département est inquiétante.

La filière viticole en première ligne

En cause, "la fermeture de beaucoup de débouchés, notamment la restauration et les bars, en particulier sur la filière vin". Et alors que le premier confinement avait fait apparaître un attrait des consommateurs pour les circuits courts, cela n'est semble-t-il pas encore devenu une habitude. "Le circuit court se développe, mais moins que l’on aurait pu l’espérer" regrette Fabienne Bonet.

Le nombre de nouvelles installations stables, pas de faillites, mais...

Les nouvelles installations en pays catalan restent stables en 2020, “entre 30 et 40”. Pour le moment, la présidente de la Chambre d’Agriculture explique ne pas constater d’arrêt ou de faillite à cause de la crise.

“En revanche, nous sommes assez inquiets de la possibilité d’énormes difficultés sur certaines exploitations. Clairement, la filière qui est la plus en danger, la plus fragile aujourd'hui, c'est la filière viticole. Cela s’explique aussi parce que la crise était déjà bien installée au niveau français, depuis fin 2018. Le Covid-19 l’a accélérée.”

Autre profession particulièrement touchée, les horticulteurs. "Ils ont très mal vécu les deux confinements successifs. Ils ont dû jeter leurs productions, tout en continuant à devoir exploiter leurs cultures, sans avoir d’aides. C’est un secteur assez oublié, les aides ont été déclenchées en décembre à peine" relate Fabienne Bonet.

En parallèle des difficultés économiques liées à la crise économique actuelles, les agriculteurs, exploitants, vignerons... ont aussi été touché par plusieurs calamités agricoles en 2020, avec dès le mois de janvier la tempête Gloria.

Rester optimiste

Malgré tout, le monde agricole catalan peut se relever estime la présidente. “C’est vrai que tout cela pourrait paraître un discours morose, mais beaucoup d’agriculteurs, de coopératives, d’entreprises continuent d’investir, ont des projets. Nous avons beaucoup d’atouts dans le département. Nous sommes par exemple re-devenus le premier département en pourcentage de surface agricole utile en bio."

La Nouvelle Éco est à réécouter en podcast.