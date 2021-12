La nouvelle éco : ITK développe des outils connectés pour aider les agriculteurs face aux aléas climatiques

ITK développe des outils pour les agriculteurs, les viticulteurs et les éleveurs (image d'illustration)

ITK, une entreprise de Clapiers (Hérault) qui développe des outils connectés pour les agriculteurs, les viticulteurs et les éleveurs, vient de réaliser une levée de fonds de 10 millions d'euros. Avec, elle pourra déployer ses solutions à l'international. Interview avec Aline Bsaibes, directrice générale d'ITK

Vous allez notamment déployer votre outil qui sert à aider les professionnels en cas d'aléas climatiques. En France, cet outil sortira courant 2022. Comment fonctionnera-t-il?

C'est un outil qui combine des données météo et des données sur les stades de croissance des cultures : de la vigne, des arbres ou des grandes cultures. Avec cette combinaison de données, on sait si la plante est vulnérable à un gel, à un coup de froid ou à un coup de chaleur, par exemple. Parce que ce n'est pas parce qu'il fait -1°C qu'on va perdre de la récolte à cause de cette basse température, c'est si ces -1°C sont combinés avec un stade de croissance où la plante est vulnérable.

Cet outil marche pour quels aléas climatiques?

Pour l'instant, c'est pour le gel et les coups de chaleur.

Comment sont rentrées les données de croissance?

On estime le stade de croissance de la plante. Et si l'agriculteur lui-même a des observations sur sa parcelle, où s'il a des stades qui sont un peu différents de ce qu'on simule, il peut les ajuster.

Avez-vous développé d'autres outils?

Oui! Pour les éleveurs, on a développé des colliers qu'on met autour du cou des vaches. Grâce à une intelligence artificielle, quand les vaches bougent la tête, on peut donner des conseils à l'éleveur sur la nutrition ou la reproduction.

Ces aléas climatiques sont liés au dérèglement climatique. Vous luttez contre, à votre échelle, en prônant une agriculture plus verte. Comment vous vous y prenez?

C'est avec des outils sur smartphone qui transmettent des bonnes pratiques : quand c'est mieux pour labourer, enherber, ajouter des haies ou utiliser des fertilisants organiques. Ils ont toutes les informations pour prendre ces décisions de façon éclairée et surtout, en préservant leur production et leur rentabilité.

L'un de vos futurs projets, c'est de développer un outil qui aidera les Villes à mener des politiques de végétalisation. À quoi ça pourrait ressembler?

Quand on plante un arbre, il faut être vigilant. Il peut être agressé par des problèmes climatiques liés à la sécheresse. Il y a aussi des risques de maladie. Cet outil permettra d'aider les Villes à faire attention à tout ça.